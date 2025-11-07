Furto in piazza Cavour: le rubano la borsa mentre è seduta al tavolino all'aperto di un bar

Il responsabile del furto è stato arrestato, il bottino recuperato

Ieri sera (giovedì 6 novembre), intorno alle 21, un arresto a seguito di un furto è stato operato dalla Polizia di Rimini. Una donna ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo aver subito il furto della borsa, mentre era seduta nei tavolini all'esterno di un locale di piazza Cavour, da parte di un uomo in sella a una bicicletta. Appena arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato una persona che corrispondeva alla descrizione della derubata. Alla vista dei poliziotti, l'uomo si è sbarazzato di uno smartphone, che è risultato essere di proprietaria della donna vittima del furto. Il telefono cellulare e la borsa sono stati recuperati, l'uomo invece fermato e arrestato per furto.