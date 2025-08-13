Furto in spiaggia a Bellariva: donna colpisce agente col borsello pieno di refurtiva

Gli agenti fermano quattro sospetti dopo la segnalazione di un furto; due tentano la fuga, una donna viene bloccata con sette cellulari pronti per la vendita illecita

Fermati dalla Polizia per un controllo, tentano la fuga e la donna del gruppo colpisce gli agenti con un borsello pieno di oggetti rubati. I fatti sono avvenuti a Bellariva domenica scorsa (10 agosto). L'intervento della Polizia, presso uno stabilimento balneare, è scattata dopo la segnalazione di un testimone che aveva assistito a un furto e visto i presunti autori salire a bordo di un’auto. Individuato il veicolo con quattro persone a bordo, gli agenti lo hanno fermato per un controllo. I passeggeri, visibilmente agitati, sono scesi in fretta e in modo disordinato. Durante le verifiche, due di loro hanno tentato la fuga: una donna italiana, con un borsello pieno di oggetti, è stata inseguita e bloccata, mentre un uomo è riuscito a dileguarsi approfittando della situazione. La donna, opponendo resistenza, ha colpito l’agente con calci, pugni e il borsello stesso. All’interno del borsello sono stati trovati sette cellulari avvolti in carta stagnola — tecnica usata per eludere la geolocalizzazione — e altri due telefoni rubati poco prima a clienti dello stabilimento. Gli altri tre fermati avevano con sé ulteriore refurtiva, tra cui telefoni, tablet, cuffie e una consistente somma di denaro, tutto sequestrato. La donna è stata arrestata e condotta in carcere, mentre due complici sono stati denunciati per ricettazione.



La Polizia invita, inoltre, chiunque abbia subito il furto del telefono cellulare nella giornata di domenica 10 agosto, in zona Bellariva, a recarsi presso gli Uffici della Questura per presentare formale denuncia ed effettuare il riconoscimento del dispositivo eventualmente rinvenuto.



Sempre domenica la Polizia Locale intorno alle 10:30 ha sorpreso tre persone, due delle quali di nazionalità rumena, mentre praticavano il cosiddetto “gioco delle tre campane”. Due dei tre soggetti sono stati destinatari di un provvedimento di allontanamento. Il secondo episodio si è verificato verso le 12:30 in Viale Regina Elena, durante un controllo su due fratelli italiani con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno rinvenuto in loro possesso una tronchesina e un taglierino, che uno dei due portava con sé, e anche per lui è scattato il Foglio di via.



