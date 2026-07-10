Furto in una house boat alla darsena di Rimini: spariti gioielli per oltre 30 mila euro

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere e verificando le modalità di accesso all'alloggio

Furto in una house boat ormeggiata alla darsena di Rimini, dove una famiglia ha denunciato ai carabinieri la scomparsa di numerosi gioielli per un valore stimato tra 30 e 50 mila euro.

Il colpo sarebbe stato messo a segno l'8 luglio, durante la giornata, senza lasciare segni di effrazione. I ladri avrebbero portato via esclusivamente i preziosi, ignorando computer, tablet e telefoni presenti nell'imbarcazione.

La famiglia ha sporto denuncia e sostiene di aver ricevuto scarso supporto dalla struttura dopo la scoperta del furto. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere e verificando le modalità di accesso all'alloggio. Le persone offese, assistite dagli avvocati Giuliano Renzi e Sara Borghesi, annunciano la costituzione di parte civile in caso di processo.

La replica della struttura

La società che gestisce le houseboat del Marina di Rimini respinge ogni ipotesi di responsabilità, sottolinea di aver collaborato fin da subito con carabinieri e autorità giudiziaria e invita ad attendere l'esito delle indagini. Precisa inoltre che, in base al contratto di locazione sottoscritto dagli ospiti, la custodia di denaro, gioielli e oggetti di valore resta a carico del cliente e ribadisce l'intenzione di tutelare la propria reputazione da eventuali ricostruzioni ritenute non corrispondenti agli accertamenti ufficiali.