Furto nella notte da Morolli Fiori, vetrina sfondata con un tombino

I ladri sono entrati nella notte nel negozio di via Matteotti a Rimini, ma non hanno trovato denaro. Ingenti i danni alla struttura.

Hanno tagliato la veranda con un coltello, raggiunto la vetrina e l'hanno sfondata usando un tombino prelevato dalla strada. Poi si sono introdotti nel negozio e hanno rovistato nei cassetti, alla ricerca di soldi e oggetti di valore. È successo nella notte da Morolli Fiori, in via Matteotti a Rimini: a entrare in azione potrebbe essere stata una o più persone, ma il numero dei responsabili e l'esatta dinamica dell'accaduto sono ancora da chiarire. Quando i titolari sono arrivati in negozio, questa mattina, hanno trovato il vetro distrutto e gli ambienti messi a soqquadro.

I ladri, però, se ne sarebbero andati a mani vuote. «Dentro non hanno trovato nulla, non lascio mai il fondo cassa», racconta il titolare Matteo Morolli. «Hanno aperto la cassa, poi si sono messi a cercare in un altro cassetto, ma non hanno trovato niente». A pesare sono soprattutto i danni provocati per entrare. La vetrina e la veranda richiederanno interventi di ripristino per una spesa che, secondo una prima stima, potrebbe ammontare a qualche migliaio di euro. «Dobbiamo ancora contare tutti i danni con calma», precisa Morolli. Il negozio non dispone di telecamere di sorveglianza, un elemento che al momento non permette di ricostruire con precisione l'orario e le modalità del colpo. Per il titolare, inoltre, non si tratta di un episodio isolato. «È già la seconda volta che mi sfondano il vetro, per non parlare del taglio della veranda», riferisce.