Furto sull’autobus a Rimini, ma a bordo c’erano anche i Carabinieri

Colte sul fatto mentre derubano una turista approfittando della calca

Sfilano il portafogli dalla borsa di una turista a bordo di un autobus a Rimini e cercano di allontanarsi. Purtroppo per loro sul mezzo c'erano anche i Carabinieri che, insospettiti dall'atteggiamento della coppia, le hanno tenute d'occhio vedendo poi tutta la scena.

I militari hanno arrestato in flagranza una 45enne ed una 28enne già note alle Forze dell'Ordine. Le due devono rispondere dell'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

Le donne, approfittando della calca che c'era sul mezzo, si sono avvicinate alla ignara turista e hanno messo le mani nella sua borsa aperta prendendo il portafoglio. I Carabinieri le hanno seguite e bloccate. La refurtiva, documenti, carte di credito e 280 euro in contanti, è stata restituita alla turista che solo in quel momento si è accorta di essere stata borseggiata.

Le due donne saranno processate per direttissima.