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Furto tentato in lavanderia, tradito dalle tracce di sangue: arrestato

L’uomo aveva rotto il vetro d’ingresso con un tombino. La polizia lo ha rintracciato seguendo le tracce di sangue fino al suo appartamento

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
02 novembre 2026 11:20
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Furto tentato in lavanderia, tradito dalle tracce di sangue: arrestato - Polizia PH ANSA
Polizia PH ANSA
Rimini
Cronaca
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Aveva nascosto 120 euro addosso tra gli indumenti intimi, ma il denaro era ancora sporco di sangue. È uno degli elementi che hanno permesso alla Polizia di Stato di individuare e arrestare un uomo, accusato di tentato furto aggravato ai danni di una lavanderia del centro città.

L’episodio è avvenuto la sera del primo novembre, intorno alle 20.50. Un residente ha segnalato alla polizia un uomo intento a infrangere con un tombino il vetro della porta d’ingresso dell’attività. Accortosi di essere stato visto, il responsabile si è dato alla fuga. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la vetrata danneggiata, alcune tracce di sangue e il tombino utilizzato per spaccare il vetro.

Proprio seguendo le tracce ematiche lasciate lungo la strada, i poliziotti sono arrivati fino a un condominio. Il percorso li ha condotti all’appartamento di una famiglia già conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti interventi. All’interno hanno trovato un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita dal testimone e che indossava gli stessi abiti segnalati.

Durante il controllo, nascosta nell’indumento intimo, è stata trovata una busta di carta sporca di sangue con 120 euro in contanti. L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti: dai controlli è emerso che aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. E' stato arrestato.

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