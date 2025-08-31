Futsal Champions League: al Murata non riesce il passaggio del turno

Dopo la vittoria all’esordio, il Murata Futsal fa uno storico bis vincendo per 6-2 contro gli andorrani dell’Encamp, ma non basta

Dopo la vittoria all’esordio, il Murata Futsal fa uno storico bis vincendo per 6-2 contro gli andorrani dell’Encamp l’ultima partita del girone A del Turno Preliminare di UEFA Futsal Champions League svoltosi in Macedonia del Nord. Mai una squadra sammarinese aveva vinto due partite su tre, e nemmeno con uno scarto così ampio. Sei punti però ai ragazzi di Max Spada non sono bastati a passare il turno perché sono i padroni di casa del FORCA – vincenti di misura sui Bianconeri alla seconda giornata – a strappare il pass grazie al successo sugli armeni dello Yerevan e chiudere il girone a punteggio pieno.

Il Murata – in campo prima dei macedoni – doveva solo vincere. L’approccio dei Bianconeri è stato quello giusto sin da subito, cominciando la gara nel migliore dei modi. Dopo il palo di Jamičić, neanche un minuto sul cronometro e la gara si sblocca con capitan Busignani che spara da fuori e infila il portiere andorrano. I Bianconeri spingono e poco dopo passano di nuovo: questa volta è Ercolani che prima colpisce il palo poi nella confusione in area riesce a risolverla e a fare 2-0. La mentalità della squadra di Spada è perfetta: concentrazione e pronti a fare male in ogni situazione. Come accade al 14’ quando il portiere andorrano Rubio si scontra con un compagno lasciando così sguarnita la porta, Jamičić è freddo e non sbaglia. A certificare un primo tempo praticamente perfetto ci pensa prima Protti poi il solito Busignani che al 19’ cala la doppietta personale e il poker per i suoi - approfittando dell’errore degli avversari con il portiere di movimento.

Si va così a riposo sul 4-0 per il Murata ma ad inizio ripresa la musica non cambia, anzi aumenta di volume. Altro errore dell’Encamp con il portiere di movimento, Moretti capisce tutto e partecipa anche lui alla festa. Gli andorrani insistono e accorciano poco dopo con Ferreira ma il Murata ha sempre la gara in pugno. Il palo nega a Busignani la tripletta personale poi l’Encamp passa di nuovo (29’) con Clemente che accorcia per il 5-2. Le due reti degli avversari però non spaventano i ragazzi di Spada che nel finale segnano ancora. A mettere il punto esclamativo è addirittura Mattia Protti: il portiere bianconero segna nel finale il definitivo 6-2, con tutta la squadra che poi corre ad abbracciarlo. Una partita indimenticabile per il Murata e per tutto il futsal sammarinese, che cresce anno dopo anno facendosi valere anche in campo internazionale. Per il passaggio del turno sembra solo una questione di tempo.

UEFA Futsal Champions League, Turno Preliminare | Murata – Encamp 6-2

MURATA

Protti, Moretti, Busignani, Jamičić, Ercolani

A disposizione: Geri, Giusti, Maiani, Zanotti, Ghiotti, Mattioli, Dominella, Belloni, De Angelis

Allenatore: Massimiliano Spada

ENCAMP

Rubio, Da Silva Fontes, Hugo Rodrigues, Alves, Raventos Prat

A disposizione: Fernandez Guijarro, Silva, Ferreira, Albert Trullà, Clemente, Rodriguez, Sosa Kromer, Adrià Guirao

Allenatore: Alex Gonçalves

Arbitro 1: Bryan Claude François (FRA)

Arbitro 2: Pawel Tokarewicz (POL)

Arbitro 3: George Jansizian (SWE)

Cronometrista: Done Ristovski (MKD)

Ammoniti: Silva, Albert Trullà, Rodriguez, Moretti, Protti

Espulsi: Ferreira

Marcatori: 0’ 47’’ e 18’ 05’’ Busignani, 3’ 35’’ Ercolani, 13’ 43’’ Jamičić, 21’ 05’’ Moretti, 23’ 02’’ Ferreira, 28’ 19’’ Clemente, 38’ 31’’ Protti