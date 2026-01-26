Futuro della vecchia piscina: il Comitato chiede di rinviare la chiusura

"La nuova piscina di Viserba non basta": l'allarme dei disabili e delle 1.300 firme per la vecchia comunale

Si è svolto questa mattina l’incontro tra il Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini e la Provincia di Rimini. Presente per l’ente provinciale Daniele Morelli, capo di gabinetto del Presidente.

Il Comitato ha definito il confronto interlocutorio e di carattere tecnico, sottolineando la necessità di approfondire gli aspetti amministrativi, sociali e sportivi legati all’eventuale chiusura dell’impianto. Consegnato un dossier aggiornato e due documenti di analisi tecnica e politico-sociale.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche l’associazione Esplora, che ha evidenziato le criticità della nuova piscina di Viserba per le attività rivolte a persone con disabilità, in particolare per la profondità dell’impianto e la sua collocazione periferica.

Ribadita la richiesta di mantenere attive almeno due piscine in città, distribuite in modo equilibrato, a fronte di oltre 1.300 firme raccolte contro la chiusura. Presente anche l’attuale gestore, che ha manifestato disponibilità a valutare investimenti privati e finanziamenti esterni per contenere i costi pubblici.

Il Comitato chiede che non venga fissata alcuna data di chiusura fino a quando non saranno fornite risposte chiare sul futuro dell’impianto.