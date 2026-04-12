Futuro delle spiagge, Confcooperative Romagna-Estense al fianco degli operatori

Sistema cooperativo offre servizi su misura, da finanza a progettazione, per trasformare la scadenza 2027 in crescita territoriale

Rimini in attesa della definizione delle linee guida nazionali sulle concessioni demaniali, Confcooperative Romagna-Estense rafforza il proprio impegno a sostegno degli operatori balneari, proponendosi come partner strategico per affrontare i futuri bandi di gestione degli stabilimenti. L’associazione mette a disposizione un pacchetto integrato di servizi pensato per accompagnare imprese e aspiranti gestori in tutte le fasi del percorso: dalla progettazione allo studio di fattibilità, fino all’accesso alla finanza agevolata e al credito tramite le BCC del territorio. Un supporto mirato che tiene conto anche delle nuove esigenze di sostenibilità e accessibilità previste dalla normativa. “Auspichiamo indicazioni chiare dal Governo, così da poter contare su un bando-tipo che dia certezze al comparto – dichiara il presidente Roberto Savini –. Nel frattempo, vogliamo essere al fianco degli imprenditori: la cooperazione rappresenta uno strumento concreto per tutelare micro-imprese e giovani, valorizzando una tradizione che rende unica la nostra costa”.

L’obiettivo è trasformare l’incertezza legata alla scadenza del 2027 in un’opportunità di sviluppo per il territorio, salvaguardando il modello di accoglienza romagnolo e il suo carattere familiare.

“Il sistema cooperativo è pronto a integrare l’esperienza degli operatori balneari con competenze tecniche e organizzative – aggiunge Pierpaolo Baroni, funzionario per la nuova cooperazione –. Lavoriamo per garantire che il valore generato resti sul territorio, a beneficio della comunità e di chi da generazioni contribuisce alla sua crescita”.