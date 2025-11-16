Gaburro non fa sconti, Tropical Coriano sconfitto 2-0 dal Desenzano: quarto k.o. per i rossoblù

Sblocca il risultato l'esperto attaccante Brighenti, Corianesi in partita sfiorano più volte il pari, poi bis di Cardella

Desenzano - Tropical Coriano 2-0

DESENZANO: Fratti, Parlato, Arpino, Bakayoko, Gori (23' st Gasperi), Bovolon, Brighenti (17' st Cardella), Andreis, Procaccio (37' st Barranca), Gabbianelli (17' st Antonelli), Baraye(42' st Ntube). A disp.: Bodrato, Tomaselli, Savalli, Barbera. All.: Gaburro.

TROPICAL CORIANO: Pollini, Pungelli, Bellavista, Danieli, Anastasi, Brisku, Carnesecchi, Bartoli (14' st Enchisi), Vinci (14' st Scarponi), Barbatosta, Moricoli (14' st Pasquini). A disp.: De Gori, Bufi, Omokaro, Franco, Gambuti, Pacchioni. All.: Scardovi.

ARBITRO: Senes di Cagliari.

RETI: 37' pt Brighenti, 36' st Cardella.

AMMONITI: Procaccio, Danieli, Moricoli.

DESENZANO DEL GARDA Quarta sconfitta consecutiva per il Tropical Coriano, che cede al Desenzano allenato dall'ex Rimini Gaburro. Senza Cannino squalificato e Rossi in nazionale, Scardovi ridisegna la squadra con un 4-3-3, con Bartoli che vince il ballottaggio con Pasquini ed Enchisi, mentre Moricoli e Barbatosta affiancano Vinci in attacco, considerata l'assenza di Pacchioni. In difesa tre Under su 4. Il Desenzano si affida alla fantasia di Gabbianelli, mentre il centravanti Brighenti al 20' crea il primo pericolo: servito in area riesce da agganciare, il tiro viene bloccato da Pollini. Due minuti dopo sinistro insidioso di Carnesecchi, con la palla che scivola sul terreno bagnato, Fratti come Pollini è sicuro nell'intervento in presa. Al 27' Bartoli perde palla a metà campo, ancora Brighenti ha la palla del vantaggio, ma il tiro termina a lato. Al 30' Carnesecchi calcia a giro dal limite, il tiro di sinistro è respinto da Fratti. La gara si sblocca al 37': Andreis calcia da sinistra, Pollini respinge in tuffo, ma l'esperto Brighenti è il più lesto di tutti e infila sul tap-in. Primo tempo equilibrato, ma la maggior malizia ed esperienza dei locali ha fatto la differenza. A inizio ripresa Desenzano vicinissimo al raddoppio: Procaccio va sul fondo da sinistra e appoggia per Gabbianelli appena dentro l'area, mancino rasoterra sul secondo palo, Pollini osserva il pallone uscire di pochissimo. Al 55' Bartoli ha una prateria davanti a sé e la percorre, il destro è alto. Al 61' il neo entrato Scarponi spreca la palla del pari, calciando alto. I ragazzi di Scardovi premono, al 68' Barbatosta trova il diagonale quasi vincente: la palla si spegne a lato di pochissimo. Il Tropical ci prova, ma all'81' Cardella protegge palla in area e batte Pollini per la seconda volta.