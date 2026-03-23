Galimberti Tennis Academy di Riccione: i giovani talenti conquistano vittorie e semifinali

Il riccionese Alessandro Pecci ha conquistato il titolo nel torneo ITF di Sharm-el Sheikh

La primavera porta soddisfazioni e sorrisi per gli allievi della Galimberti Tennis Academy sulla scena internazionale. In particolare, nella settimana che ha sancito la fine dell’inverno e il cambio di stagione, Alessandro Pecci ha conquistato il titolo nel torneo ITF di Sharm-el Sheikh ($15.000) e in contemporanea Francesco Forti si è fermato solo all’ultimo ostacolo a Foggia ($15.000), mentre in ambito femminile Alessandra Mazzola si è piazzata in semifinale nel W35 di San Gregorio di Catania ($30.000).

Sul cemento della località turistica egiziana, il giocatore riccionese, accreditato della sesta testa di serie, si è fatto un bel regalo per i 25 anni che compie lunedì 23 marzo, mettendo in bacheca il suo terzo trofeo a livello professionistico dopo quelli vinti a Pozzuoli ($25.000) e Cervia ($15.000). Dopo aver piegato in rimonta all’esordio, con il punteggio di 6-7(3) 6-3 6-4 l’ucraino Nikita Bilozertsev, Pecci al 2° turno ha superato 7-6(5) 6-3 il lituano Pijus Vaitiekunas proveniente dalle qualificazioni; poi nei quarti ha sconfitto 6-4 6-2 il russo Saveliy Ivanov, in semifinale si è preso la rivincita su Samuel Vincent Ruggeri (6-4 6-4), n.7 del seeding, dal quale era stato stoppato due volte quest’anno a Sharm (una in finale), per completare il proprio percorso netto con il 6-1 6-3 inflitto nel match clou, in un’ora e 19 minuti, al padrone di casa Fares Zakaria, secondo favorito del tabellone.

Un successo da dedicare anche alla nonna, sua prima tifosa, attualmente ricoverata in ospedale.

“Sono contento perché ho giocato bene fin dal primo torneo disputato a Sharm quest’anno, ma faticavo a volte a trovare il risultato finale che volevo – commenta Alessandro, questa settimana impegnato nel torneo di ITF sul cemento indoor di Altamura – che ora è arrivato. Dopo un lungo periodo in cui non ho potuto competere ci voleva proprio per riacquistare fiducia, sia mentale che fisica. Ho giocato tante partite nell’ultimo mese e mezzo e questo mi dà abbastanza carica per continuare la stagione”.

Ha sfiorato il titolo, sulla terra di Foggia, Francesco Forti, quarta testa di serie. Il 26enne di Cesenatico, che si allena alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica, ha debuttato regolando 6-3 6-4 il qualificato Alessandro Mondazzi, poi ha prevalso per 4-6 6-2 6-1 su Giannicola Misasi; nei quarti si è aggiudicato per 7-5 6-4 il derby del Ct Massa Lombarda con Lorenzo Rottoli, in semifinale ha sconfitto 6-2 6-4 l’italo-irlandese Peter Buldorini (che ha scelto di difendere, anche in Coppa Davis, i colori del Paese d’origine della madre), prima di cedere di misura, per 6-7(11) 6-4 6-4 in 2 ore e 36’, al ceco Hynek Barton, approdato al match clou eliminando per 6-1 6-3 Carlo Alberto Caniato (wild card), n.1 del tabellone.

Forti è poi corso a Napoli per disputare le qualificazioni del Challenger ATP 125, dove si è imposto domenica per 4-6 6-2 6-3 sul russo Andrey Chepelev e quindi lunedì, nel turno decisivo, ha prevalso per 4-6 6-3 6-4 su Lorenzo Carboni, meritandosi un posto nel tabellone principale, dove è stato abbinato dal sorteggio al ceco Vit Kopriva, n.60 della classifica mondiale e seconda testa di serie. Ha staccato il pass per il main draw anche Enrico Dalla Valle: il ravennate ha sconfitto 6-2 6-2 Fabrizio Karol Pio Osti e poi 6-3 6-3 lo spagnolo David Jorda Sanchis e dovrà vedersela con il kazako Mikhail Kukushkin.

Sul versante femminile continua l’ascesa di Alessandra Mazzola, brillante protagonista nel primo appuntamento sulla terra rossa siciliana. La tennista riccionese, in gara con una wild card, ha messo in fila l’argentina Maria Lourdes Carle (6-3 6-1), n.167 WTA e prima favorita del seeding, la qualificata romena Oana Georgeta Simion (6-1 6-1) e nei quarti la brasiliana Gabriele Ce (6-2 6-0), prima di cedere in semifinale per 6-3 4-6 6-3 alla francese Alice Tubello. Per la giocatrice seguita dallo staff tecnico della Galimberti Tennis Academy, questa settimana secondo impegno, con wild card, a San Gregorio di Catania.