Vinse reality "Cake Star" nel 2020 Gambero Rosso, ancora due torte per la pasticceria Tommasini: è l’unica a Riccione

La guida Pasticcerie d’Italia 2027 conferma Francesco Tommasini tra le eccellenze italiane. Il riconoscimento arriva nel periodo dei suoi panettoni artigianali, preparati con lievito madre

A Riccione, in viale Ceccarini, la vetrina della pasticceria Tommasini continua a conquistare chi si ferma per una colazione o per scegliere un dolce da portare a casa; ma non solo. Anche quest’anno, tra le pagine della guida Pasticcerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso, Francesco Tommasini si conferma con due torte. È la sua l’unica pasticceria di Riccione a ottenere questo riconoscimento nell’edizione 2027.

La guida, che seleziona ogni anno i migliori maestri pasticceri d’Italia tra 639 locali in tutto il Paese, assegna da una a tre torte in base alla qualità delle proposte e all’esperienza complessiva valutata dagli esperti passati in incognito in pasticceria. Per Tommasini si tratta di una conferma che arriva per il sesto anno consecutivo, dopo un percorso che ha portato il laboratorio riccionese a farsi conoscere anche oltre i confini della città.

«La conferma delle due torte è una soddisfazione che condivido con la mia famiglia e con tutto il gruppo che lavora ogni giorno in pasticceria insieme a me. È il risultato di una ricerca continua, che parte dalla scelta delle materie prime e arriva alla cura di ogni singola preparazione. Sapere che il nostro lavoro viene apprezzato da una guida come il Gambero Rosso ci dà la spinta a continuare su questa strada», commenta Francesco Tommasini.

Nel giudizio della guida si legge di una pasticceria che, dopo gli anni del successo televisivo, ha continuato a crescere e a mettere a punto la propria proposta. «Il percorso di affinamento di Francesco Tommasini non si è arrestato, anzi la sua pasticceria vive forse oggi la sua fase più convincente e a fuoco», scrivono i curatori, descrivendo un locale accogliente nella parte alta e residenziale di viale Ceccarini, con dehors e un servizio gradevole.

La colazione è uno dei punti di forza. Nel tempo, secondo il Gambero Rosso, gli impasti «hanno trovato aromi più definiti e una maggiore precisione, senza perdere il legame con la tradizione». In vetrina si alternano veneziane e maritozzi soffici, croissant classici e cubici, bomboloni, trecce, girelle e danesi, insieme a proposte salate. La guida segnala anche le confetture e la crema pasticcera, oltre ai sospiri con chantilly.

Tra le specialità che meritano attenzione per il palato del Gambero Rosso, ci sono «i lievitati in vasocottura, con babà proposti in diverse bagne e panettone». La selezione delle torte comprende un’interpretazione della Saint Honoré, la Rocher al lampone e la Infinito, con mascarpone e mango. Apprezzata anche la vetrina dei mignon, descritta come «ordinata e misurata, con preparazioni dalle strutture ben definite». A completare l’offerta, biscotti, cioccolatini e una caffetteria essenziale.

La conferma del Gambero Rosso arriva proprio mentre il laboratorio è impegnato nella produzione dei panettoni artigianali firmati da Francesco Tommasini, realizzati con lievito madre e tanta passione dei dettagli. Tre le proposte che accompagnano il Natale: accanto al grande classico, con arancia candita di Sicilia e uvetta, c’è la versione al cioccolato fondente Vidamà al 68 per cento e lamponi semicanditi, avvolta da una glassa croccante alle mandorle e arricchita da gocce di fondente. Completa la linea la veneziana con albicocche semicandite, in cui la dolcezza della frutta incontra la fragranza della glassa alle mandorle.

La Pasticceria Tommasini si trova in viale Ceccarini 153. Francesco l’ha aperta nel 2017 insieme alla famiglia. Nel 2020 aveva conquistato la vittoria nel programma televisivo “Cake Star”, condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara.