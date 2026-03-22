Gambettola sogna, ma la Savignanese la ribalta al 91' con i giovani: ed è a -4 dal Misano

Misano, secondo k.o. consecutivo. Achille Fabbri conquista la prima vittoria sulla panchina del Bellaria Igea Marina, bene la Stella che regola il Bakia

A cura di Riccardo Giannini

Emozioni a non finire nel girone D di Promozione: a cinque giornate dal termine, la Savignanese si porta a -4 dalla vetta. Partiamo dal derby cesenate: il Gambettola, dopo aver battuto la capolista Misano, ha sognato il bis contro la Savignanese, ma al gol di Camaj ha replicato il 2008 Dimilta. Al 91' il ribaltone a firma di un altro talento, il 2007 Stambolla. Per il Misano sono ora guai: il secondo k.o. consecutivo, un 2-1 a Bagnacavallo firmato dalle reti nel primo tempo di Gasparri e Calderoni, mette in discussione il primato. Al terzo posto in classifica, a -7 dalla vetta, c'è il Cervia, che ha ribaltato il Riccione nello scontro diretto, portandosi a -7 dalla vetta: ha segnato l'ex Pasolini, poi un'autorete di Labudiak e il gol di Ndreu hanno dato la vittoria ai cervesi. Il Novafeltria scivola invece al quarto posto, dopo il pari in casa del San Pietro in Vincoli. La Stella torna ad avvicinarsi alla zona playoff, superando 3-1 il Bakia: al gol di Fantini replica Federico Nava, poi Marchini ha portato in vantaggio la squadra di Nadir Bianchi. Nella ripresa ancora a segno Fantini. Alla terza panchina a Bellaria Igea Marina, Achille Fabbri trova la prima vittoria: il gol di D'Orsi regala la vittoria per 1-0 nella sfida salvezza con il Classe. Pari 0-0 per il Bellariva con il Civitella. I riminesi hanno giocato dal 10' minuto in dieci per il doppio giallo di Cruz (prima ammonizione al 6').

Bagnacavallo - Misano 2-1

BAGNACAVALLO: Grandi, Domi, Bucci, Bernabei, Zalambani, Gasparri (27' st Rubbi), Ndiaye (40' st Piva), Mazzotti, Regoli, Calderoni (17' st Stanghellini), Albonetti. A disp.: Minardi, Rondinelli, Gardini, Camara. All.: Neri.

MISANO: Conti, Gudenzoni (31' st Bacchiocchi), Di Pollina, Madonna (1' st Iacovetta), Rossi, Valeriani, Castro (14' st Alvisi), Laro (31' st Maltoni), Villanova, Simoncelli, Scarponi. A disp.: Orsini, Politi, Fabbri, Bonetti, Giuliani. All.: Muratori.

ARBITRO: Saragoni di Bologna.

RETI: 15' pt Gasparri, 32' pt Calderoni, 21' st Valeriani.

AMMONITI: Albonetti, Gasparri, Camara, Grandi, Castro, Neri, Muratori.

ESPULSI: Bucci.

Gambettola - Savignanese 1-1

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Diedhiou, Pertutti, Raimondi, Cicognani, Camaj (20' st Falaschi), Chiaruzzi (34' st Thiaw), Longobardi (22' st Marfella), Noschese (39' st Dhepa), Turci. A disp.: Smeraldi, Piraccini, Rushiti, Mustafa, Orioli. All.: Forchino.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Bullini (22' st Toni), Nicolini (22' st Ridolfi), Angeli (35' st Stambolla), Gravina (22' st Angelini), Dimilta. A disp.: Zannoni, Brighi, Scarponi, Magnani, Bernardi. All.: Prati.

ARBITRO: Vitale di Bologna.

RETI: 6' st Camaj, 30' st Dimilta.

AMMONITI: Chiaruzzi, Longobardi.

San Pietro in Vincoli - Novafeltria 0-0

SPIV: Baldassarri, Borgini, Gollinucci (28' st Gambini), LOmbardi, Zoli, Boschi, Montanari, Zoffoli (16' st Tombetti), Curella (40' st Otoe), Ulivieri (6' st Luzi), Montemaggi (45' st Manfredi). A disp.: Santillo, Brandolini, Mboup, Bedei. All.: Biserni.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, Carbonara, Nucci, Renzi (1' st Medici), Giacobbi, Piva, Giorgini, Canini (46' st Camara), Galli (17' st Frihat), T.Pavani (11' st Bardeggia). A disp.: Tani, A.Pavani, Tamagnini, Paesini, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Pieri di Cesena.

AMMONITI: Curella, Renzi.

ESPULSO: 45' st Lombardi.

Stella - Bakia 3-1

STELLA: Temeroli, Zavaglia (36' st Maioli), Belletti, Belicchi (11' st Alvisi), Gabrielli, Arduini, Marconi (45' st Guidomei), Ceccarelli (24' st Betti), Greppi (38' st Foschi), Marchini, Fantini. A disp.: Amaducci, Celli, Cristiani, Ulloa Brito. All.: Bianchi.

BAKIA: Hysa, Polini, Qatja (40' st Fr.Nava), Fiaschini, Foschi, Canarecci, Bravaccini (30' st Baroni), Quadrelli (12' st Guagneli), Sorrentino, Toromani (40' st Bonoli), Fe.Nava (30' st Lorenzini). A disp.: Giustore, Bandieri, Vitalino, Pulzetti. All.: Durante.

ARBITRO: Festa di Faenza.

RETI: 5' pt Fantini, 12' pt Fe.Nava, 42' pt Marchini, 19' st Fantini.

AMMONITI: Foschi, Belicchi, Bravaccini, Gabrielli, Guagneli, Betti.

ESPULSI: 27' st Canarecci.

Cervia - Riccione 2-1

CERVIA: Fusconi, Zoffoli, Di Gilio (20' st Valdinoci), Asslani, Vesi, Maltoni (20' st Ndreu), Mazzotti, L.Merloni (43' st Marangoni), Melandri (47' st Molfetta), Masciullo (3' st Bullini), Rizzo. A disp.: Borriello, B.Merloni, Biondi, Beleffi. All.: Bernacci.

RICCIONE: Barbanti, Gabriele (15' st Diop), Labudiak (40' st Kacmoli), Matteoni, Giunchi, Mussoni, Serafini, Tonini (47' st Polverelli), Pasolini, Cremonini, Bellavista (18' st Pierri). A disp.: Crescentini, Trianni, Mantovan, Ricci, Merli. All.: Mugellesi.

ARBITRO: Ravaglia di Bologna.

RETI: 30' pt Pasolini, 22' st Labudiak (aut.), 24' st Ndreu.

AMMONITI: Asslani, Maltoni, Gabriele, Giunchi, Bernacci.

Bellariva - Civitella 0-0

BELLARIVA: Starna, Zighetti, Fini, Zamagni, Cruz, S.Ronci, Gennari (23' st D'Adamo Sandri), Morolli (31' st Russo, 39' st Vari)), Pierini (31' st Piastra), Medi, Bargelli. A disp.: Lazzarini, Bordoni, Magrotti, T.Fabbri, A.Fabbri. All.: D.Morolli.

CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi (41' st De Pascalis), Tshomi, Ruscelli, Lucarelli (24' st Monti), Rabiti, Chiarini. A disp.: Vestrucci, Biondini, Giulianini, Bastianelli, Signore, Nannetti, Riviello. All.: Gardini.

ARBITRO: Tassi di Forlì.

AMMONITI: Lucarelli, Bergamaschi, Zighetti, Chiarini, Fini, Poggi.

ESPULSI: 10' pt Cruz.

Bellaria Igea Marina - Classe 1-0

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Grossi, Kasalla (9' st Cristiani), Zanotti, L.Zammarchi (41' st Caverzan), Pasolini, D'Elia, Righini, Vitali (29' st Falchero), D'Orsi (38' st Grassi), Muci (29' st Zarrelli). A disp.: Chiarabini, A.Zammarchi, Casali, Conti. All.: Fabbri.

CLASSE: Zollo, Santarelli, Cavallari, Padoan (1' st Bastari), Ragazzini, Gallegati (16' st Stefani), Andreani, Polidori (28' st Sassi), Balzani (1' st Rakaj), Scoglio, Balaj. A disp.: Roncagli, Nicoli, Renzi, Ponticelli, Sow. All.: Polidori.

ARBITRO: Trevisani di Ferrara.

RETI: 1' pt D'Orsi.

AMMONITI: D'Orsi, D'Elia, Kasalla, Zanotti, Ragazzini, Santarelli, Scoglio.

Reno - Diegaro 0-2

RENO: Palermo, Gabelli, Alberi, Bottini, Prati, Correnti, Cobrescu (45' pt Kema), Bolognesi (22' st Mazzavillani), Quarta (15' st Muratori), De Rose, De Vincenzo. A disp.: Lenzi, Argelli, Bazzocchi, Giordano, Patti, Andrini. All.: Benedetti.

DIEGARO: Stella, Donati, Frosio (34' st Savelli), Scarponi (41' st Giorgini), Tamburini, Soumahin, Mazzuoli, Baldinini (28' st Hassler), Guarino, Pasini, Ensini (39' st Giacalone). A disp.: Zammarchi, Fiumi, Campanini. All.: Bonacci.

ARBITRO: Nadini di Modena.

RETI: 12' pt Mazzuoli, 33' st Scarponi.

AMMONITI: Quarta, Mazzavillani, De Rose.

Riposa Roncofreddo

Classifica

Misano 58, Savignanese 54, Cervia 51, Novafeltria 49; Riccione, Spiv e Stella 44, Bakia 42, Diegaro 41, Roncofreddo 31, Gambettola e Civitella 29; Reno 26, Bellaria Igea Marina e Bagnacavallo 23; Bellariva 22, Classe 21.