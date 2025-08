Garden: la palestra diventa presidio di salute e comunità

Un modello virtuoso fatto di sport, medicina e relazioni per prendersi cura della salute a 360 gradi.

In un’epoca in cui la narrazione sul fitness sembra ruotare solo attorno al prezzo mensile dell’abbonamento, a Rimini esiste una realtà che ha scelto una strada diversa. Non più solo palestra, ma presidio di salute pubblica, luogo di aggregazione, spazio per crescere: è la visione che anima il Garden Sporting Center, attivo dal 2008 sotto la guida del medico e imprenditore Ermanno Pasini.

Nel tempo, quella che era una semplice struttura sportiva è diventata una vera e propria cittadella del benessere, capace di integrare discipline sportive, percorsi personalizzati, consulenza medica, attività per tutte le età, attenzione ambientale e innovazione tecnologica.

Alla base di questo approccio c’è l’idea che lo sport non sia un bene di consumo, ma uno strumento di prevenzione, inclusione e miglioramento della qualità della vita. Da questa visione è nato Evolness©, il progetto avviato da Garden in sinergia con Steven Sporting Club, Poliambulatorio Esculapio e Parafarmacia Esculapio.

Il modello Evolness — presentato ufficialmente al Rimini Wellness — propone un percorso integrato tra medicina, attività motoria e nutrizione, pensato non solo per chi vuole rimettersi in forma, ma anche per chi convive con patologie cronico-degenerative. Il protocollo Evolness Medical è uno dei rari esempi sul territorio di applicazione sistematica della medicina preventiva attraverso l’esercizio fisico.

Dal 2008, sotto la direzione del Dott. Pasini, il Garden ha investito in modo continuo sull’infrastruttura: campi polivalenti, due piscine coperte, 140 docce, impianti di cogenerazione e trattamento aria di ultima generazione. L’ultimo arrivato, il PalaEvolness, è un’area coperta di 800 mq dedicata alla crescita motoria dei ragazzi dai 12 ai 18 anni. In costruzione prevista anche una nuova area accoglienza, una SPA e una parafarmacia.

Un impegno che non si limita al comfort: il Garden ha intrapreso una strategia verde, con impianti fotovoltaici, LED ad alta efficienza, sabbia certificata nei campi da beach e un sistema energetico pensato per ridurre consumi e emissioni. Un centro che guarda al futuro non solo per vocazione sportiva, ma anche per responsabilità ambientale.

A fare la differenza, però, sono le persone. I trenta istruttori che guidano ogni giorno centinaia di riminesi, le famiglie che portano qui i figli a nuotare o a fare karate, gli anziani che seguono programmi adattati, i ragazzi che giocano e si allenano insieme.

In un mercato dove i numeri e i costi tendono a prevalere, Garden sceglie un’altra strada: quella della relazione, della competenza, dell’umanità. Ed è forse questo, più di ogni altra cosa, a spiegare perché migliaia di cittadini continuino a scegliere questa struttura, anno dopo anno.