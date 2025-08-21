Forte temporale estivo su Rimini, con grandine e Downburst

Anche nel weekend variabilità, tra rovesci o temporali e schiarite

Era stato prevista dai meteorologi, per la giornata odierna (giovedì 21 agosto), la formazione di celle temporalesche, "a macchia di Leopardo" sul nostro territorio: così è stato, infatti alle 17.50 la pioggia ha iniziato a scendere copiosa su Rimini, accompagnata da grandine e da "Downburst", fenomeno meteorologico da non confondere con le trombe d'arie. Il "Downburst", come spiegato sulle pagine di Centro Meteo Emilia Romagna, è una colonna d'aria fredda in discesa dal temporale, che in prossimità del suolo si espande orizzontalmente in tutte le direzioni. La tromba d'aria o tornado è un fenomeno vorticoso caratterizzato da un'azione di risucchio verticale. Le potenti raffiche da Downburst sono invece lineari, producendo un'azione di spinta e non di risucchio, dal momento in cui la colonna d’aria fredda in prossimità del suolo si espande.

Il forte vento dunque ha provocato danni, si segnalano alberi caduti in viale Amerigo Vespucci e Viserba.

La parentesi di variabilità sul nostro territorio, colpito già ieri, nelle ore serali, da intensi temporali, è destinata a durare ancora per qualche giorno. Tra la mattina e il pomeriggio di domani (venerdì 22 agosto) ancora possibili temporali, con fenomeni residui anche nelle ore serali. Variabilità prevista anche sabato 23 e domenica 24 agosto.