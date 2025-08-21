Sotto il temporale, violento scontro alla rotonda in zona Colonnella: grave centuaro

L'incidente ha coinvolto un'auto e una moto

Un forte temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 21 agosto) a Rimini e probabilmente il maltempo potrebbe avere contribuito, come causa, all'incidente che si è verificato in zona Colonnella, nei pressi dell'ospedale Infermi, alla rotonda Suor Angela Molari. Una Ducati, che procedeva in direzione Rimini-Riccione, è entrata nella rotatoria, scontrandosi con un’autovettura che proveniva da monte verso mare. L’impatto è stato violento: ad avere la peggio è stato il conducente della moto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso, che ha preso in carico il ferito con codice di massima gravità. Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Municipale.