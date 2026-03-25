Garden Rimini, 37 medaglie ai Regionali Esordienti

Secondo posto regionale con 593 punti, 12 titoli e 121 finali: grande prova allo Stadio del Nuoto di Riccione

Un fine settimana da ricordare per la Polisportiva Garden Rimini, protagonista ai Campionati Regionali Esordienti andati in scena allo Stadio del Nuoto di Riccione. Gli atleti guidati dai tecnici Davide Spinelli e Marco Biscaglia hanno conquistato ben 121 finali, confermando la solidità e la qualità del lavoro svolto all’interno della società.

Il bottino complessivo parla di 37 medaglie: 12 ori, 14 argenti e 11 bronzi, risultati che valgono il secondo posto nella classifica regionale con 593 punti, alle spalle della Uisp Bologna (677), realtà che può contare su un numero decisamente superiore di impianti.

Tra i protagonisti spicca Greta Botteghi (Esordienti B1), autrice di una prestazione straordinaria con quattro titoli regionali conquistati nei 50 e 100 farfalla, nei 100 stile libero e nei 100 misti.

Titoli regionali anche per Emma Muca (Es. B1) nei 50 dorso e stile libero, Vittoria Corbelli (Es. B2) nei 50 dorso, Jacopo Deveronico (Es. B) nei 50 farfalla, Ginevra Cellarosi (Es. B2) nei 200 stile libero, Isabel Cirillo (Es. B1) nei 100 rana, Kaixin Zhang (Es. A1) nei 100 stile libero e Blu Celli (Es. A1) nei 400 stile libero.

Numerosi anche i piazzamenti sul podio: Martino Ferron (Es. B1) nei 50 e 100 dorso e nei 100 stile libero, Lorenzo Semprini (Es. B2) nei 50 e 100 farfalla, Alessandro Francia (Es. B1) nei 50 e 100 rana, Maria Sole Ricci (Es. A1) nei 100 dorso, Paolo Palini (Es. B2) nei 50 rana e Arianna Colonna (Es. A1) nei 200 e 400 stile libero.

«Un risultato che premia un lavoro iniziato anni fa – commenta il direttore sportivo della sezione nuoto Fabio Bernardi –. Tutti i nostri atleti provengono dall’ottimo percorso formativo dei corsi nuoto della Polisportiva Garden Rimini, ulteriormente valorizzato dal lavoro degli allenatori della squadra agonistica, che possono contare su spazi e attrezzature adeguate per sviluppare al meglio le qualità dei ragazzi».

Un successo che conferma il valore del vivaio Garden e la bontà di un progetto sportivo costruito nel tempo, capace di competere ai vertici regionali.