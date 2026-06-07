Il nuovo Rimini, ma anche le altre riminesi: sarà un'Eccellenza "deluxe"

Tropical Coriano, Pietracuta, Santarcangelo: poi Novafeltria e incognita San Marino

La cordata Lanzetti-Bianchi si è presentata ieri alla città: l'obiettivo è vincere il bando e ridare vita al Rimini Calcio. Le sensazioni sono positive, nel gruppo infatti c'è Giorgio Grassi, che nel calcio ha fatto bene sia nella sua lunga esperienza riccionese, con il Tre Villaggi divenuto poi Fya Riccione, e poi a Rimini, dove è stato penalizzato da quel Covid che in altre categorie (basti pensare al Milan in A) è stato invece d'aiuto nel rimescolare le carte e che invece ha spedito i biancorossi, per un'infausta decisione dei piani alti del nostro calcio, in D.

Il Rimini si annuncia essere il protagonista del prossimo campionato di Eccellenza: il budget sarà ambizioso, il nuovo direttore sportivo Pietro Tamai, una garanzia per queste categorie (ora, per l'Eccellenza, un lusso). Ma nel girone B 2026-2027 il Rimini non sarà l'unica squadra della nostra Provincia.

Al via troveremo, salvo un difficile ripescaggio, il Tropical Coriano. Salutati Terenzi e Scardovi, arriva la federazione sammarinese: rosa a trazione sammarinese, il ds della VIrtus Guiducci nei quadri tecnici, in panchina probabilmente Roberto Di Maio. Il matrimonio tra Fsgc e Pietracuta non ha portato grandi risultati; quello col Coriano può funzionare, purché si lasci in rosa una rappresentanza di giocatori chiave della squadra, compreso qualche giovane del vivaio. I mezzi economici, grazie al sostegno della Fsgc, non mancano. Altrove, invece, la parola chiave sarà sostenibilità, a partire da Santarcangelo. Il progetto stuzzica: pochi veterani e tanti giovani, affidati a quel Mastronicola che da allenatore ritroverà il Rimini, di cui è stato sia giocatore che tecnico. A Santarcangelo non è stato un inizio di estate tranquillo: i tifosi hanno inscenato una protesta, all'interno della società c'è stato un confronto tra due diverse anime. Alla fine i clementini hanno scelto di non "forzare", di percorrere la strada della crescita a piccoli passi, sfruttando anche la qualità del proprio settore giovanile. Quello che farà il Novafeltria, in attesa del ripescaggio. Da una parte ci sono giovani esperti come Piva, Guerra, Andrea Pavani e Giacobbi che hanno già tanta esperienza sui campi di D e di Eccellenza; dall'altra giovani rampanti come Frihat e Giorgini. Al gruppo dovranno essere aggiunti 5-6 giocatori di categoria. Se tutti i tasselli dovessero andare al giusto posto, a Novafeltria dovrebbero divertirsi. L'entusiasmo, d'altra parte, non manca. Entusiasmo che ha ritrovato anche Pietracuta: il finale di stagione è stato super, con la conquista della salvezza al playout e un ruolino da promozione, ma è indubbio che la scorsa stagione sia stata "logorante". Il ds Sandro Conti, uno scafato navigatore dei mari della categoria, non è spaventato dalla necessità di ricostruire da zero, sempre seguendo la massima sostenibilità, la rosa, che sarà "svuotata" dei tanti nazionali sammarinesi. A dare morale è il ritorno sulla panchina di Luca Fregnani. L'obiettivo di Pietracuta e Novafeltria, che dal prossimo anno uniranno le forze a livello giovanile, sarà lo stesso: salvarsi, portando più in alto possibile il vessillo dell'Alta Valmarecchia.

Il divertimento, quindi, non mancherà per i tanti appassionati locali di calcio: che attendono di sapere, infine, il destino del San Marino retrocesso dalla D. Emiliano Montanari fa sapere ufficiosamente di voler portare avanti il progetto, a prescindere dalla categoria, e nulla si muoverebbe perché i Titani sono convinti di ritrovare la quarta serie, con l'accoglimento del ricorso del Chieti, che di fatto annullerebbe i playout di maggio. Nei primi due gradi di giudizio i sammarinesi "tifavano" per la penalizzazione, ora sperano invece nell'esito opposto. Ma forse questa è la cosa meno bizzarra dell'"allegra" gestione della squadra del monte Titano.