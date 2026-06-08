Garden Rimini Campione Regionale negli Esordienti B

I giovani atleti del prof. Biscaglia conquistano il titolo regionale a squadre, trascinati dai 4 ori di Ginevra Cellarosi.

Le giovani ondine e i giovani tritoni del Garden Rimini si sono confermati Campioni Regionali a squadre con la categoria Esordienti B (9-10-11 anni) nelle finali che si sono svolte presso la piscina olimpionica di Bologna domenica 7 giugno.

I giovanissimi atleti, frutto del lavoro dei tecnici sociali e degli istruttori dei corsi di nuoto del Garden, seguiti dal prof. Marco Biscaglia, hanno sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il trofeo con 261 punti e staccando in classifica generale il N.S. Emilia e il C.N. Uisp, società che operano su numerosi impianti natatori in Emilia e in particolare a Bologna.

Reginetta della manifestazione, con 4 titoli regionali conquistati, è Ginevra Cellarosi: la classe 2016 si è imposta nei 200 e 400 stile libero, nei 200 dorso e nei 200 misti, cogliendo anche due medaglie d'argento con le compagne di squadra nelle staffette 4x50 stile libero (con Emma Muca, Greta Botteghi e Chiara Balzani) e 4x50 mista (con Vittoria Corbelli, Isabel Cirillo ed Emma Muca).

Ottima prova anche per Jacopo De Veronico, classe 2015, campione regionale nei 400 stile libero, secondo nei 200 dorso e nei 200 stile libero, terzo nei 200 misti e terzo nella staffetta 4x50 mista con Alessandro Francia, Lorenzo Semprini e Alessandro Forti.

Conquistano un titolo anche Lorenzo Semprini, classe 2015, nei 50 delfino, e la giovanissima Greta Botteghi, classe 2017 e al suo primo anno nella categoria, nei 100 delfino, seconda nei 200 stile libero.

Terzo posto per Alessandro Francia, anch'egli al primo anno nella categoria Esordienti B, nei 200 rana.

«Questo incredibile risultato ci ripaga del lavoro che la nostra sezione ha iniziato anni fa, investendo nella preparazione dei nostri atleti più giovani e introducendo tecniche che creano basi solide su cui costruire gli atleti di domani. Ringrazio la dirigenza del Garden, nella persona del dott. Ermanno Pasini, che ci mette sempre nelle migliori condizioni possibili per lavorare, concedendoci sia gli spazi in piscina che quelli in palestra», dichiara il tecnico Marco Biscaglia, fautore del risultato.