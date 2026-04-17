Garden Rimini, trionfo regionale degli Esordienti B

Oro femminile e argento maschile a Carpi: il vivaio Garden si conferma tra le eccellenze del nuoto emiliano-romagnolo

Domenica 12 aprile resterà una data da incorniciare per la Polisportiva Garden Rimini, che conferma ancora una volta l’eccellenza del proprio settore nuoto giovanile con risultati di assoluto prestigio a livello regionale.

Nella cornice dell’impianto di Carpi, teatro ormai consolidato delle finali regionali a squadre del torneo Esordienti, si sono sfidate le migliori otto formazioni dell’Emilia-Romagna. Tra queste, il Garden ha saputo distinguersi in modo netto, portando a casa risultati che testimoniano la qualità del lavoro svolto negli anni.

A brillare su tutti sono state le Esordienti B femmine, allenate dal tecnico federale Marco Biscaglia, che hanno conquistato il gradino più alto del podio con 105 punti, laureandosi campionesse regionali. Una vittoria costruita con determinazione e continuità, che ha permesso loro di precedere una realtà solida come la Uisp Bologna, ferma a quota 95 punti.

Ottimo risultato anche per la formazione maschile degli Esordienti B, che ha chiuso al secondo posto con 75 punti, alle spalle della Rari Nantes Romagna, prima con 100 punti. Una prova di grande valore che completa un bilancio estremamente positivo per la società riminese.

Soddisfazione nelle parole del direttore sportivo della sezione nuoto, il professor Fabio Bernardi, che dal 2010 coordina l’attività agonistica e master del Garden:

“Si tratta di un risultato davvero incredibile, ottenuto dai nostri atleti più giovani e frutto di un lavoro che parte da lontano. Tutti i nostri esordienti provengono dal vivaio del centro sportivo e vengono selezionati con attenzione dai nostri tecnici federali, che li inseriscono nei percorsi più adatti alle loro caratteristiche”.

Un percorso strutturato che rappresenta uno dei punti di forza della Polisportiva Garden, come sottolinea lo stesso Bernardi:

“Il segreto sta nell’integrazione tra lavoro in acqua e preparazione in palestra. È questo equilibrio che ci consente di far crescere atleti completi e competitivi, capaci di ottenere risultati importanti già in giovane età”.

Un successo che va oltre il singolo risultato sportivo e che conferma il valore di un progetto tecnico solido, capace di valorizzare i talenti locali e di costruire, stagione dopo stagione, una delle realtà natatorie più competitive della regione.