Garden Under 16 conquista Elite con 4 turni d'anticipo

Il gruppo supera il Mezzano 3-1 e centra uno storico traguardo al primo anno nel campionato regionale

Una stagione straordinaria, coronata da un traguardo di grande prestigio. L'Under 16 regionale del Garden Sporting Center conquista con quattro giornate di anticipo l’accesso matematico al campionato Elite della prossima stagione, grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta domenica contro il Mezzano.

Un risultato che certifica il valore di un gruppo capace di competere fin dall’inizio con alcune delle realtà più solide e blasonate del panorama dilettantistico giovanile romagnolo, come Imolese, TorreSavio e Accademia Cesena.

Per il Garden si tratta di un successo ancora più significativo se si considera il contesto: la squadra è infatti al primo anno di partecipazione al campionato regionale, dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione con la vittoria del campionato provinciale. Un percorso di crescita rapido e concreto, che premia il lavoro svolto dalla società, dallo staff e dai ragazzi.

Attualmente secondi in classifica a un solo punto dalla vetta, i ragazzi non intendono fermarsi. Nelle ultime quattro giornate l’obiettivo sarà quello di chiudere nel miglior modo possibile una stagione già memorabile, provando a inseguire fino in fondo il primo posto.

Entusiasmo, qualità e spirito di squadra: ingredienti che hanno accompagnato il cammino del Garden U16 e che ora alimentano il sogno di un finale ancora più ambizioso.