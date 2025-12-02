Garlasco, emergono scatti inediti: ascoltata la fotografa. La difesa di Sempio: “Le immagini dimostrano che dice la verità”

Le indagini proseguono con l’obiettivo di verificare la rilevanza probatoria delle foto

Sono stati acquisiti dai carabinieri nuovi scatti fotografici, rimasti inediti per 18 anni, che ritraggono Andrea Sempio nei pressi della villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Le immagini — circa otto — sono state consegnate agli investigatori dalla fotografa che le realizzò e che è stata ascoltata nelle scorse ore.

Le foto mostrano Sempio per due volte vicino all’abitazione dei Poggi, mentre i carabinieri si stavano recando sul luogo del delitto. Negli scatti compaiono anche le gemelle Cappa, alcune persone presenti sulla scena e i soccorritori intervenuti.

Secondo l’avvocata Angela Taccia, che difende il 37enne indagato dalla Procura di Pavia, le immagini “attestano la veridicità di quanto dichiarato da Sempio”, confermando la sua ricostruzione di quella giornata. Gli scatti, rimasti per anni in un archivio privato, sono ora entrati ufficialmente nel fascicolo dell’inchiesta.

Le indagini proseguono con l’obiettivo di verificare la rilevanza probatoria delle foto e ricostruire con maggiore precisione i movimenti attorno alla villetta nel giorno dell’omicidio.