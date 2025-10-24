Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

I rilievi saranno confrontati con le lesioni di Chiara Poggi e con le tracce di sangue analizzate dal Ris di Cagliari

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è stato sottoposto a misurazioni antropometriche presso l’Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano.

Secondo quanto riportato da Dentro la notizia, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Sempio si è presentato accompagnato dai suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e dal consulente tecnico Armando Palmegiani. Durante l’esame sarebbero stati rilevati diversi parametri fisici, tra cui caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso.

Tali misurazioni verranno ora confrontate con la rivalutazione delle lesioni riscontrate sul corpo di Chiara Poggi e con l’analisi delle macchie di sangue effettuata dal Ris di Cagliari. L’obiettivo è verificare eventuali compatibilità o discrepanze utili a chiarire ulteriormente i contorni dell’omicidio avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.