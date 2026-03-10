Gasolio alle stelle, pescherecci verso lo stop: “Da lunedì barche ferme”

Il grido d'allarme della marineria riminese

Il caro carburante legato alla guerra in Iran mette in crisi la marineria riminese. Il prezzo del gasolio per i pescherecci è salito in pochi giorni da circa 0,60 a oltre 1 euro al litro, con punte previste fino a 1,20 euro, rendendo l’attività sempre più difficile.

Per garantire ancora pesce fresco a ristoranti e famiglie, gli armatori hanno deciso di ridurre temporaneamente le uscite, con turni di pesca più brevi e meno frequenti. La misura resterà in vigore fino a fine settimana.

Se però i prezzi resteranno così alti e non arriveranno aiuti dal governo, la marineria è pronta a fermarsi: da lunedì tutti i pescherecci potrebbero restare in porto.

La flotta locale conta 20 pescherecci e 12 barche piccole, per circa 220 marinai. Il carburante rappresenta circa il 40% dei costi di gestione e l’aumento improvviso mette a rischio l’intero settore.

Dal Comune di Rimini l’assessora alla blue economy Anna Montini chiede interventi statali urgenti per sostenere pesca e lavoratori. Nel frattempo, la turnazione delle barche dovrebbe garantire il pescato sui mercati almeno per questa settimana.