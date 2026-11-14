I fatti avvenuti a Morciano Gattina soccorsa, il preside rompe il silenzio: "Basta campagne d'odio e processi mediatici"

Il dirigente scolastico Gabriele Monti invita a riflettere sulla collocazione della colonia felina

Il Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo Valle del Conca di Morciano, Gabriele Monti, interviene sulla vicenda della gattina ferita, che da diversi giorni ha convogliato le attenzioni delle associazioni animaliste, in primis la Cuori Randagi e poi Progetto Vegan. Il Dirigente Scolastico esordisce in riferimento alle accuse della Cuori Randagi verso l'amministrazione comunale morcianese (si veda primo articolo linkato, ndr): "Quanto è stato riportato nei media e nei social ha il sapore ideologico e aprioristico di chi vuole a tutti i costi stabilire attraverso un tam tam mediatico, fatto anche di testi copia e incolla, una verità al di là di quello che realmente è accaduto e soprattutto di quel che è umanamente verificabile, non curandosi del danno che certamente si determina, anche con messaggi di odio nei social e in altri canali informativi, nei confronti delle persone che vengono ritenute responsabili direttamente o indirettamente degli atti che sono propagandati e ripetuti fino all'ossessione. L'associazione Cuori Randagi ha dapprima ricoperto di mail e di critiche il Comune di Morciano di Romagna (e pare che continui a farlo) per voler ostacolare il rispetto del verbale di sopralluogo dell'Ausl e dell'Ordinanza Comunale. Successivamente ha continuato la sua opera di critica alle istituzioni rivolgendo la propria attenzione anche alla scuola".

Il dirigente scolastico lamenta "una demonizzazione incauta e irresponsabile rispetto a non meno precisati minori che avrebbero ucciso o determinato la morte di un gattino e del Dirigente Scolastico che, tra le altre cose, non può far riferimento a ricostruzioni di parte e animate da spirito non analitico e di ricerca sincera della causalità degli eventi...oltreché ad avvenimenti accaduti fuori dal contesto scolastico". "Tra l'altro, personalmente sono stato iscritto negli anni a diverse associazioni ambientaliste e ad altre associazione umanitarie ma mai nessuna di queste associazioni si sognerebbe di fare una campagna social o sui giornali su temi che non la riguardano travalicando i ruoli e le competenze di ogni ente o organismo pubblico che tenta di fare il proprio dovere", aggiunge, sottolineando che nel dibattito sia stato trascurato un elemento fondamentale: "Dove è meglio, dove è più opportuna che sia situata una colonia felina? Nelle prossimità di scuole, di impianti sportivi, di luoghi di forte presenza di autovetture, di persone che li frequentano? Nelle prossimità delle abitazioni di volontari perché così li accudirebbero maggiormente con cibo e altri alimenti (ricordo come ancora attualmente la colonia felina pare sia registrata in un condominio di via Spallicci)?".

"Certamente in quest'ultimo caso soddisferemmo la necessità di fornir loro un luogo sicuro dal punto di vista dell’approvvigionamento di cibo. Ma da solo non basta. Il criterio della vicinanza a dei volontari non deve entrare in conflitto con la necessità di fornire loro un luogo sicuro e stabile e sicuro per tutta la comunità e tutti i soggetti coinvolti", aggiunge il Dirigente Scolastico, che infine è protagonista di una riflessione generale: "Possiamo dire in questo caso in modo certo che l'amore riversato per questi animali sia inequivocabilmente sincero e si rivolga ad essi per venire incontro concretamente ai loro bisogni, alle loro difficoltà, ai pericoli a cui potrebbero incorrere? O magari potremmo essere anche di fronte a un amore un po' strumentale per queste creature, magari per coprire un nostro vuoto esistenziale e affettivo? Può succedere e può succedere ad ognuno di noi anche nelle migliori apparenti intenzioni. (Naturalmente non dimentichiamo i rilievi fatti dall'Ausl di Rimini che devono restare sullo sfondo). Si ama, si vuol bene a un animale, una persona se leghiamo in modo esclusivo il nostro affetto a una prossimità fisica anche quando questo potrebbe pregiudicare la sicurezza, i bisogni dell'amato, dell'essere vivente a cui rivolgiamo il nostro affetto? Un amore e un affetto più sincero non dimenticano mai i bisogni più elementari ma anche più profondi dell'amato. Non si rischia di dimenticare i contesti di vita dell'amato. E in questo il ruolo delle istituzioni, degli enti pubblici diventa importante insieme al rispetto che si deve alle indicazioni che essi danno avendo preso in considerazioni tanti aspetti, risvolti, appunto, contestuali".

"Anni fa partecipai in modo molto amatoriale a una rappresentazione teatrale ispirato all'opera di Eugène Ionesco, Il Rinoceronte. Il messaggio forte di quest'opera si basa sul contrasto al conformismo, al fanatismo ideologico e riporta la perdita di umanità che si produce di fronte alla pressione della massa. Gli abitanti di una cittadina francese sono contagiati dalla rinocerontite, una sorta di contagio sociale che trasforma le persone in rinoceronti. Questa metamorfosi simboleggia l'adesione passiva e acritica a ideologie totalitarie, a mode o correnti d'odio collettive ed è riferibile a ogni tentativo di omologazione di massa. Chi diventa rinoceronte rinuncia al pensiero critico, alla morale umana e alla propria individualità finendo per giustificare la violenza facendola diventare come se fosse la norma..", chiosa il Dirigente Scolastico.