Morciano, gatta muore scappando da alcuni ragazzi: le dichiarazioni di Cuori Randagi

L’associazione chiede di fare chiarezza sull’episodio avvenuto vicino ai centri scolastici Lunadei e Broccoli

Una gatta è morta a Morciano di Romagna dopo essere stata, secondo quanto riferito, rincorsa e accerchiata da alcuni ragazzi nei pressi dei centri scolastico Lunadei e Broccoli. L’animale avrebbe cercato di mettersi in salvo scavalcando una recinzione, per poi cadere. Le lesioni riportate, tra cui una frattura del bacino, sarebbero risultate fatali. Sull’accaduto l’associazione animalista Cuori Randagi ha deciso di presentare un esposto, con l’obiettivo di chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio si inserisce in un contesto già al centro del dibattito, dopo che circa una settimana fa il sindaco di Morciano ha emanato un’ordinanza che vieta di dare da mangiare ai gatti della colonia presente nella zona del centro scolastico. Il provvedimento sarebbe motivato da ragioni igienico-sanitarie e dal timore di possibili rischi per i bambini. Nel provvedimento sarebbe stato inoltre richiamato il caso di un bambino che avrebbe contratto una micosi.

L’associazione, tuttavia, contesta l’allarme e sottolinea che la colonia è censita e che, fino a questo momento, non sarebbero stati rilevati problemi sanitari. Secondo quanto riferito, i referenti della colonia avrebbero sempre provveduto a mantenere pulito il punto in cui viene lasciato il cibo, evitando di lasciare residui.

Cuori Randagi richiama inoltre l’attenzione sulle conseguenze che comunicazioni percepite come allarmistiche possono avere sugli animali. Secondo l’associazione, provvedimenti adottati senza un confronto preventivo con le realtà animaliste e con chi si occupa della gestione delle colonie feline rischiano di alimentare paure e comportamenti ostili nei confronti dei gatti.

Un altro punto sollevato riguarda la presunta trasmissione di malattie. L’associazione ricorda che le micosi non si trasmettono per via aerea e che, secondo quanto riferito, i gatti della colonia non presenterebbero segni visibili di infezione. Attribuire a questi animali eventuali casi di micosi tra gli alunni, senza accertamenti che dimostrino un collegamento, sarebbe quindi prematuro e potenzialmente fuorviante.

Per Cuori Randagi è fondamentale che le decisioni delle amministrazioni siano accompagnate da informazioni corrette, verifiche sanitarie e un dialogo con le associazioni che si occupano quotidianamente degli animali.