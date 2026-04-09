Gatto taglia la strada a un ciclista a Cerasolo: uomo cade rovinosamente

L’incidente è avvenuto in via Monte Olivo, il ciclista è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena con sospetto trauma cranico

Stava transitando a Cerasolo in bicicletta quando un gatto è sbucato all'improvviso andandogli contro. Un ciclista di cui non sono note le generalità è finito a ruote all'aria battendo il capo sull'asfalto. E' successo intorno alle 10 di oggi, giovedì 9 aprile, in via Monte Olivo. Il gatto ha attraversato la strada in velocità urtando la bici e il ciclista non ha fatto in tempo a rendersi conto della situazione, finendo a terra. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi la Polizia Municipale e un'ambulanza. L'uomo, con un sospetto trauma cranico, è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena per accertamenti.