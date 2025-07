Gattuso nuovo allenatore dell'Italia: dall'ex Milan passa la rinascita azzurra

Gennaro Gattuso, dopo l'esperienza a Spalato, è il nuovo allenatore dell'Italia

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Nazionale azzurra di calcio. L'annuncio da Gabriele Gravina, numero 1 della Figc: "Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle".



Reduce da un'esperienza nel campionato croato con l'Hadjuk Spalato, Gattuso ha iniziato la sua carriera da allenatore con il Sion. Palermo, Ofi Creta e Pisa le altre tappe iniziali, poi l'approdo al suo Milan, prima come allenatore della Primavera, poi in prima squadra. A seguire Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia.