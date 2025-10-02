Gaza, bloccata la Flottiglia: "Barca circondata", l'ultimo messaggio della giornalista Riminese

Attivisti trasferiti ad Ashdod

È scattato ieri sera 1 ottobre il blocco israeliano contro la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. «Barca circondata, camere offline», l’ultimo messaggio diffuso alle 19.45 dalla giornalista riminese Michela Monte, a bordo dell’Estrella y Manuel. Con lei, nella missione, anche il senatore M5S Marco Croatti e il videomaker ravennate Luca Alberto Biasioli, partiti sulla Morgana.

L’operazione è avvenuta a circa 75 miglia da Gaza. Tel Aviv ha garantito al ministro degli Esteri Antonio Tajani che non sarà usata violenza, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato il trasferimento degli attivisti ad Ashdod, in vista dell’espulsione.

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha chiesto «rispetto della dignità delle persone». Intanto in Italia sono scoppiate le prime proteste: piazze piene da Napoli a Milano, presidi anche in Romagna a Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.