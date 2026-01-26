Gaza, due bambini uccisi dall’esercito israeliano mentre raccoglievano legna

L’episodio si inserisce in una serie di uccisioni di civili, inclusi minori, avvenute anche dopo il cessate il fuoco



Due ragazzi palestinesi di 13 e 14 anni, Mohammad e Suleiman Al Zawaraa, sono stati uccisi sabato mattina nel nord della Striscia di Gaza dal fuoco delle IDF mentre raccoglievano legna per scaldarsi. L’esercito israeliano ha parlato di “terroristi” che avrebbero rappresentato una minaccia, versione respinta dalla famiglia, secondo cui i due si trovavano lontano da aree militari.

L’episodio si inserisce in una serie di uccisioni di civili, inclusi minori, avvenute anche dopo il cessate il fuoco. Secondo le autorità sanitarie palestinesi, le vittime a Gaza dall’ottobre 2023 superano le 71.600, in gran parte civili. Le Nazioni Unite denunciano il protrarsi delle violenze e delle condizioni umanitarie critich