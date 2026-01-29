Gaza, stima vittime: almeno 71mila morti. Dato ritenuto plausibile anche da Israele

Studi indipendenti indicano che il numero reale delle vittime potrebbe essere superiore

Almeno 71mila palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. La stima, fornita dal Ministero della Salute di Gaza, è stata giudicata plausibile anche dalle Forze di difesa israeliane (Idf), secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz.

Fonti militari israeliane spiegano che è in corso una verifica per distinguere tra civili e combattenti e che molti dispersi potrebbero trovarsi ancora sotto le macerie. Il dato non include i decessi indiretti causati da fame, malattie o condizioni di guerra. Studi indipendenti indicano che il numero reale delle vittime potrebbe essere superiore.