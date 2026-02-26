Gemma74 entra tra le botteghe storiche di San Giovanni in Marignano

Consegnata l’attestazione che riconosce l’attività fondata nel 1973 dai coniugi Gemma Piccioni e Antonio Marchini

Lunedì 16 febbraio è stata consegnata a Gemma74 l'attestazione che sancisce l’ingresso nell’albo delle botteghe storiche del Comune di San Giovanni in Marignano.

Un riconoscimento a una realtà commerciale nata nel 1973 dalla volontà e dall’intraprendenza dei coniugi Gemma Piccioni e Antonio Marchini, capaci di dare vita a una boutique che, nel corso di oltre cinquant’anni, è diventata un punto di riferimento per il commercio marignanese.

Nel tempo, grazie al passaggio al figlio Mauro e alla moglie Patrizia, l’attività ha saputo rinnovarsi e interpretare le nuove dinamiche del commercio, pur mantenendo intatti l’identità e il forte legame con la comunità locale. Un esempio virtuoso di continuità imprenditoriale e radicamento territoriale.

Le Botteghe storiche rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale di straordinaria rilevanza: custodiscono tradizioni, competenze e relazioni che contribuiscono a rendere vivo e attrattivo il centro storico, rafforzando il tessuto commerciale di prossimità.

La Sindaca Michela Bertuccioli commenta:

“L’ingresso di Gemma74 nell’albo delle Botteghe Storiche costituisce un momento significativo per la nostra comunità. Riconosciamo una realtà che ha saputo attraversare le generazioni con passione e professionalità, contribuendo alla vitalità del nostro centro storico e del tessuto commerciale”.

Aggiunge il vicesindaco e assessore al commercio Nicola Gabellini:

“Valorizzare le botteghe storiche significa riconoscere il ruolo fondamentale che queste attività svolgono nel preservare l’identità del territorio e nel sostenere l’economia cittadina. Gemma74 rappresenta un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano convivere, garantendo continuità e sviluppo al commercio marignanese.”