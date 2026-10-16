Gemmano, al via il rinnovo dell’acquedotto nel centro storico: lavori per 90 giorni

Da lunedì 19 ottobre Hera sostituirà 300 metri di tubazioni in via San Lorenzo e piazza Roma

Partiranno lunedì prossimo, 19 ottobre, i lavori del Gruppo Hera a Gemmano di rinnovo della rete dell’acquedotto nel centro storico del paese. Verranno posate nuove condotte in via San Lorenzo e in piazza Roma, in quest’ultimo caso funzionali anche alle opere di riqualificazione dell’area realizzate dall’Amministrazione comunale.

Il rinnovo della rete da parte di Hera serve a migliorare la qualità del servizio idrico erogato ai cittadini e a rendere il sistema più efficiente e resiliente. L’intervento avrà una durata prevista di 90 giorni, e interesserà l’intero centro storico: le tubazioni esistenti verranno sostituite con nuove condotte in PVC per una lunghezza complessiva di 300 metri, garantendo così maggiore durata e affidabilità delle reti.

L’ammodernamento contribuirà anche alla riduzione delle perdite d’acqua, migliorando l’efficienza nella gestione della risorsa idrica e rafforzando la resilienza complessiva del sistema acquedottistico.

Hera si impegna a minimizzare i disagi causati dai lavori, informando la cittadinanza e adottando tutte le misure necessarie per garantire la continuità del servizio.

Per qualsiasi emergenza o segnalazione relativa al servizio idrico, fognario o di depurazione, i cittadini possono contattare gratuitamente il numero verde 800.713.900, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



