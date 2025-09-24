Gemmano ricorda la Battaglia e lancia un messaggio di pace per Gaza

Venerdì 26 settembre, il centro storico celebra l’81° anniversario del conflitto con mostre, testimonianze e la simbolica Mongolfiera della Pace

Venerdì 26 settembre 2025, il centro storico di Gemmano ospiterà una commemorazione dal valore simbolico straordinario. L’Amministrazione comunale ha scelto di dedicare l’81° anniversario della Battaglia di Gemmano non solo alla memoria locale, ma a tutte le vittime delle guerre contemporanee, con un’attenzione particolare rivolta ai bambini e alle vittime innocenti di Gaza.

L’evento, che inizierà alle ore 9.30 nel centro storico, rappresenta un ponte ideale tra la memoria storica del territorio e l’impegno per la pace nel mondo di oggi. “For Gaza e le vittime di tutte le guerre” è il titolo scelto per questa commemorazione che vuole trasformare il ricordo del passato in una chiamata all’azione per il presente.

Il programma della giornata

La mattinata offrirà un ricco programma di iniziative culturali e commemorative:

Mostra “Volti in guerra sulla Gotica”: un’esposizione fotografica e documentale che racconta i volti umani del conflitto che devastò questi territori

Testimonianze: momenti di racconto e memoria con i protagonisti della storia locale

Partecipazione delle scuole: i bambini della scuola di Gemmano saranno protagonisti attivi della commemorazione, simbolo di speranza per il futuro

Il momento culminante della giornata sarà il lancio della Mongolfiera della Pace, un gesto simbolico potente che porterà il messaggio “Da Gemmano a Gaza - Pace per ogni Vita” verso il cielo, come un abbraccio ideale che unisce territori lontani accomunati dal desiderio di pace.

La commemorazione di Gemmano ci ricorda che dalla memoria del dolore può nascere la forza per costruire un futuro migliore, dove il ricordo delle tragedie passate diventa monito per impedire che si ripetano altrove.