Generazione Riviera, a Villa Mussolini l'ultimo capitolo è firmato da Omar Iannuzzi

Fino al 27 settembre il fotografo riminese porta in mostra uno sguardo contemporaneo sulla Riviera, chiudendo il percorso iniziato con gli scatti di Flavio Marchetti

La Riviera cambia insieme alle immagini che la raccontano. A Villa Mussolini arriva l'ultimo capitolo di "Generazione Riviera", il percorso espositivo che attraverso la fotografia ha messo in fila epoche, sguardi e modi diversi di vivere la costa romagnola. A chiudere la rassegna è Omar Iannuzzi, fotografo e creativo riminese classe 1993, protagonista dell'esposizione fino al 27 settembre.

Il progetto era partito dall'archivio storico di Flavio Marchetti, per poi passare agli scatti analogici di Gianni Zangheri, alla ricerca estetica di Paolo Bernabini e all'iconografia del bagnino romagnolo raccontata da Marco Morosini. Ora il testimone passa alla Riviera contemporanea di Iannuzzi, completando quel "filo immaginario" che attraversa passato, presente e futuro del territorio.

Il suo lavoro parte da uno sguardo personale, ma prova a restituire qualcosa di più ampio. Le immagini nascono da una ricerca definita istintiva e poetica, nella quale il territorio viene osservato attraverso dettagli, atmosfere e frammenti della vita quotidiana. Anche il Comune di Riccione, presentando la tappa di settembre, indica nel porto canale uno degli elementi ricorrenti del racconto di Iannuzzi, trasformato in una narrazione della Riviera contemporanea. "Amo le storie vere, ma la verità è come un coltello che non sempre si impugna dal verso giusto e può fare male: la fotografia è il mio modo di impugnare quel coltello con grossi guanti di sicurezza", racconta Iannuzzi. Il fotografo spiega così il rapporto tra realtà e immagine: osservare ciò che ha davanti, interpretarlo e trasformarlo attraverso l'obiettivo.

"Generazione Riviera" resta visitabile gratuitamente a Villa Mussolini fino al 27 settembre. L'esposizione segue gli stessi orari della mostra dedicata a Bruno Barbey: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20.