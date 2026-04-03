Gengive che sanguinano: il primo segnale di infiammazione cronica da non sottovalutare

Dal punto di vista biologico, quando una gengiva sanguina significa che il sistema immunitario sia già attivo in quella zona

Le gengive che sanguinano sono spesso considerate un piccolo fastidio, qualcosa di normale che può capitare durante lo spazzolamento. In realtà, rappresentano uno dei primi segnali di un processo infiammatorio che può avere implicazioni molto più profonde, fino a coinvolgere l’intero organismo.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Dr. Alessandro Rocco Chicone

Il tuo browser non supporta l'elemento audio.

Ne parliamo con il Dottor Alessandro Rocco Chicone, fondatore e direttore scientifico delle cliniche dentali Il Mondo del Sorriso, con sedi a Senigallia, Riccione, Cesena, San Marino, che ci aiuta a comprendere perché la gengivite non va mai sottovalutata e quale sia il suo legame con la salute generale e la longevità.

Gengive che sanguinano: perché non è normale

“Il sanguinamento gengivale non è mai normale”, spiega il Dottor Chicone.

“È il primo segnale che esiste un’infiammazione in atto. Il problema è che non provoca dolore e quindi viene spesso ignorato.”

Dal punto di vista biologico, quando una gengiva sanguina significa che il sistema immunitario sia già attivo in quella zona. È una risposta a un’aggressione, generalmente legata alla presenza di batteri e a uno squilibrio del microbioma orale.

Cos’è la gengivite e perché è così diffusa

La gengivite è un’infiammazione dei tessuti gengivali causata principalmente dall’accumulo di placca batterica.

È una condizione estremamente diffusa, spesso legata a una igiene orale non perfetta ma anche alla mancanza di controlli regolari.

“Il punto fondamentale è che la gengivite è ancora reversibile”, sottolinea Chicone.

“Siamo in una fase in cui possiamo intervenire in modo semplice ed efficace, evitando danni più importanti.”

Cosa succede se non viene trattata

Se trascurata, la gengivite può evolvere in parodontite, una patologia più avanzata che comporta la perdita dell’osso che sostiene i denti.

Ma le conseguenze non si fermano alla bocca.

“I batteri e le molecole infiammatorie possono entrare nel circolo sanguigno e contribuire a uno stato di infiammazione cronica di basso grado”, spiega Chicone.

“Ed è qui che il problema diventa sistemico.”

Infiammazione cronica: cosa accade nel corpo

Quando l’infiammazione diventa persistente, il sistema immunitario rimane costantemente attivo.

Questo porta alla produzione continua di citochine infiammatorie e a un aumento dello stress ossidativo.

Nel tempo, questo stato è associato a quello che oggi viene definito “inflammaging”, ovvero un’infiammazione cronica silente che accelera i processi di invecchiamento biologico.

“È come avere un motore sempre acceso”, continua Chicone.

“Consuma energia, affatica il sistema e riduce la capacità dell’organismo di mantenere equilibrio e salute.”

I segnali da non ignorare

La gengivite è subdola proprio perché non provoca dolore significativo. Tuttavia, ci sono segnali chiari che permettono di intercettarla: sanguinamento durante lo spazzolamento, gengive arrossate o gonfie, alito cattivo persistente, lieve fastidio gengivale.

“Il problema è che questi segnali vengono spesso sottovalutati”, spiega il Dottore. “Ma è proprio in questa fase che è più facile intervenire.”

Prevenzione: non basta solo lavare bene i denti

Una corretta igiene orale è fondamentale, ma oggi sappiamo che non è sufficiente da sola.

“La salute della bocca dipende anche dall’equilibrio del microbioma e dallo stile di vita”, sottolinea Chicone.

Alimentazione, stress, qualità del sonno e abitudini quotidiane influenzano direttamente l’infiammazione orale.

Per questo la prevenzione deve essere vista come un approccio integrato.

Il ruolo dello Smile Check-Up

Nelle cliniche Il Mondo del Sorriso, l’approccio è orientato all’intercettazione precoce.

Attraverso lo Smile Check-Up, viene analizzato non solo lo stato dei denti, ma anche quello dei tessuti gengivali, dell’osso e dei livelli di infiammazione.

“Non aspettiamo che il problema diventi evidente”, spiega Chicone.

“Lo individuiamo prima, quando è ancora facilmente gestibile.”

Longevity Smile: la bocca al centro della salute

Questo approccio si inserisce all’interno del concetto di Longevity Smile, un modello che integra odontoiatria, prevenzione e salute sistemica.

“Ridurre l’infiammazione orale significa ridurre il carico infiammatorio dell’intero organismo”, afferma Chicone.

“E questo ha un impatto diretto su energia, performance e qualità della vita.”

Il consiglio finale

“Se c’è una cosa che consiglio a tutti è di non ignorare i segnali”, conclude il Dottor Chicone.

“Il sanguinamento gengivale è un campanello d’allarme. Intervenire subito è semplice. Aspettare può rendere tutto più complesso.”

Prendersi cura delle gengive non è solo una questione estetica o locale.

È uno dei primi passi concreti verso una salute più duratura e consapevole.

Il dr. Alessandro Rocco Chicone

Vuoi fare il primo passo verso un Longevity Smile? Prenota il tuo Smile Check-Up!

Il Mondo del Sorriso – San Marino | Senigallia | Riccione | Cesena

Per le sedi e i direttori sanitari visita www.ilmondodelsorriso.com

Numero Verde 800 22 22 88

WhatsApp 331 819 8805

YouTube: Il Mondo del Sorriso Official