Genitori e bimbi puliscono i parchi a Verucchio

Fra gli oggetti abbandonati, sono stati trovati anche un ventilatore, griglie da barbecue, specchi rotti

Flash mob per la pulizia dei parchi a Verucchio: giovedì 1 ottobre un gruppo di genitori e di bambini ha raccolto cartacce e rifiuti al Parco delle Speranze e nella zona del parco di via Terracini. Fra gli oggetti abbandonati, sono stati trovati anche un ventilatore, griglie da barbecue, specchi rotti. Tantissimi i mozziconi di sigarette e gli involucri di merendine.

"L'amministrazione comunale di Verucchio ringrazia calorosamente il gruppo di genitori che giovedì scorso 1 ottobre ha lanciato un flash mob per la pulizia dei nostri parchi" scrive il comune "Un bell'esempio di cittadinanza attiva di cui tutta la nostra comunità può andare fiera".