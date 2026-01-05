Gennaio 2026 a Riccione: lo sport e la danza aprono l’anno in grande stile

Dal Mc Hip Hop Contest ai Tornei della Befana, oltre 6.500 atleti animano la città tra coreografi internazionali e giovani talenti

Il 2026 è partito alla grande a Riccione con un avvio spettacolare dello sport e della danza. Il 3 gennaio ha preso avvio la 30°edizione del Mc Hip Hop Contest, primo grande evento dell’anno che si concluderà il 6 gennaio con oltre 3.000 ballerini, 151 crew e la partecipazione dei più importanti coreografi e docenti internazionali di hip hop.

Il giorno successivo, domenica 4 gennaio, è iniziata l’edizione 2026 dei Tornei della Befana, con una cerimonia inaugurale festosa al Centro Sportivo Nicoletti, che ha visto protagonisti oltre 3.500 atleti, 120 squadre di calcio e 70 squadre di basket provenienti da tutta Italia, dando il via a un mese ricco di iniziative sportive e culturali.

Alla cerimonia ufficiale di apertura era presente l’assessore allo Sport Simone Imola che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale agli atleti, alle famiglie e agli organizzatori.

I tornei, organizzati da Centroeventi Tornei, comprendono la “Befana Cup Romagna” per il calcio, in programma al Centro Sportivo Nicoletti, e per il basket, il Befana Basket Romagna, ospitato nelle palestre della città.

Il torneo di calcio coinvolge le categorie Giovanissimi misti, Esordienti, Pulcini e Primi calci, il torneo di basket è rivolto ai ragazzi dagli Under 17 fino alla categoria Scoiattoli. Le competizioni si concluderanno martedì 6 gennaio con le finali e le premiazioni di tutti i partecipanti.

“I Tornei della Befana sono uno degli appuntamenti più importanti del calendario sportivo di Riccione – ha dichiarato l’assessore allo Sport Simone Imola –. Un grande evento di apertura con calcio e basket che dà il via a un gennaio ricco di iniziative: dal calcio a cinque giovanile al tiro con l’arco indoor, dal baseball al podismo, fino ai Campionati Italiani Assoluti di Danza Sportiva. Questi eventi confermano come lo sport sia un elemento fondamentale per la crescita dei giovani, per la promozione dei valori educativi e per affermare Riccione come città dinamica e attrattiva anche nei mesi invernali”.

“Questi tornei mettono al centro il fair play e il giusto spirito dello sport – ha commentato Giuseppe Malafronte, responsabile dei tornei giovanili di Centroeventi –. Ringrazio l’amministrazione comunale e la città di Riccione che, grazie al suo appeal, anche quest’anno si è confermata una sede straordinaria. Un ringraziamento particolare va alle società sportive riccionesi per la preziosa collaborazione” .

Il mese di gennaio a Riccione prosegue con un calendario sportivo particolarmente ricco e diversificato. Il 10 gennaio il Playhall “Massimo Pironi” ospiterà “Campioni in Tour a Riccione”, torneo nazionale di calcio a cinque giovanile a scopo benefico, dedicato alle categorie esordienti, pulcini, piccoli amici e primi calci.

Nello stesso fine settimana, il 10 e 11 gennaio, alla palestra Annika Brandi si terrà il “13° Trofeo Città di Riccione “ di tiro con l’arco indoor, competizione interregionale inserita nel calendario nazionale FITARCO e organizzata dall’ASD Arco Club Riccione.

Domenica 11 gennaio il Playhall accoglierà anche la prima edizione della “Winter League di baseball” della provincia di Rimini, con la partecipazione di circa 100 giovani atleti provenienti da diverse società del territorio. Sempre l’11 gennaio si svolgerà la Gara Mini Calendario di podismo, corsa non competitiva di 8 chilometri organizzata da ASD Riccione Podismo.

Dal 15 gennaio al 22 febbraio, Riccione ospiterà un grande appuntamento sportivo: i Campionati Italiani Assoluti di Danza Sportiva, un evento di rilievo nazionale che porterà in città migliaia di atleti e accompagnatori, confermando ancora una volta il ruolo di Riccione come capitale dello sport e degli eventi anche nella stagione invernale.