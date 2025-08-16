Gessica Notaro incanta con Broadway, nei teatri il musical con i cavalli

Gessica Notaro è anche direttore artistico del musical

Successo per il debutto del musical equestre con "Broadway" andato in scena il 14 agosto e in replica ogni sera fino a domenica 17 agosto a Villa Giona - Castelguglielmo (Rovigo) con Direttore artistico la riminese Gessica Notaro, concept e testi del regista e autore riminese Carlo Tedeschi direttore anche della Compagnia Rdl del Lago di Montecolombo, presente in pedana insieme alle amazzoni e i cavalieri del Giona Show di Rovigo. Costumi, coreografie, insieme a voci meravigliose, hanno trasportato il pubblico in una dimensione dove la fantasia ha incontrato la realtà. Dopo i saluti di rito con il Sindaco di Castelguglielmo Giorgio Grassia; Maria Baleri, consulente Veronafiere per Fieracavalli e Carlo Tedeschi, autore e regista, lo spettacolo si è dipanato, con maestro di cerimonie Francesco Troilo di Carlo performer Rdl, attraverso entusiasmanti quadri che hanno fuso l'arte equestre - esibizioni a cura di Alex Giona (ospiti le ragazze del Centro Equestre Il Salice) - a quella teatrale, con splendide voci che si sono alternate in classici tratti dai musical di Broadway ed esibizioni del corpo di ballo della Rdl con Matteo Mecozzi ballerino e coreografo della messa in scena e la splendida Gessica Notaro danzatrice, cantante e amazzone. Lo spettacolo ha unito performance tratte dal mondo del musical ad esibizioni equestri di alto livello, riversando nell’arena adrenalina, poesia, stupore e magia che hanno lasciato il pubblico senza fiato in un crescendo di emozioni.