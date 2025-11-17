Gesti che salvano vite: donata una macchina per il ghiaccio medicale all'ospedale di Rimini

La donazione proviene dall'evento sportivo del 28 giugno

Si è tenuta sabato 15 novembre, presso l'Ospedale Infermi di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione al Coordinamento Ospedaliero Procurement, Donazione di Organi e Tessuti, di una macchina produttrice di ghiaccio medicale, per il trasporto di organi e tessuti prelevati a scopo trapiantologico.

Il prezioso macchinario, esposto per l'occasione, è stato acquistato grazie alla generosità della cittadinanza locale, in occasione di “Uno smash per la vita”: un torneo solidale di Padel giunto alla terza edizione e intitolato a Giada Penserini, giovanissima donatrice di organi.

L'evento sportivo, ospitato lo scorso 28 giugno dal Tennis Club Valmarecchia, era stato organizzato da Aido Regionale Emilia Romagna, in collaborazione con l'ANED, la Croce Verde di Novafeltria, l’AVIS di Novafeltria e l'AOVAM.

Per l'alto valore civico, l'evento aveva ricevuto il patrocinio del Centro Riferimento Trapianti Regionale, del Coni, del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Emilia-Romagna. Anche l’Unione dei Comuni della Valmarecchia e il Comune di San Leo hanno patrocinato la manifestazione.

Al torneo avevano partecipato 8 coppie, composte da atleti portatori di trapianto, dializzati, familiari di pazienti, operatori del 118, infermieri, medici e volontari. L’acquisto della macchina del ghiaccio è stato reso possibile anche grazie al fondamentale contributo di numerose attività commerciali della Valmarecchia e di San Marino.

Alla celebrazione hanno partecipato, tra gli altri, i dottori Matteo Ciotti della Direzione Medica, Davide Morri Coordinatore Ospedaliero Procurement, Manila Prugnoli Referente Infermieristico Aziendale Procurement, Eleonora Busato, Giorgia Pronti e Maria Rosa La Porta Infermieri Coordinamento Ospedaliero Procurement.

Presenti i rappresentanti delle associazioni coinvolte, per Aido Lia Blatti - Referente per il territorio riminese - Domenico Roberto - Consigliere Regionale- e Tito Malasoma , del Tennis Club Valmarecchia, tanti trapiantati, con in testa il piccolo Alberto, dializzati ed i genitori di Giada Penserini.