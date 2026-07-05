GF Alta Valmarecchia, Alex Tozzi firma il successo a Novafeltria al termine di una volata spettacolare

Il portacolori della Cetilar Nutrition Cervélo si impone davanti a Collini e Zaccaria dopo 40 chilometri e 1.400 metri di dislivello. Oltre 300 gli iscritti. Tra le donne vittoria di Chiara Gualandi

Grande spettacolo domenica 5 luglio alla Gran Fondo Alta Valmarecchia di mountain bike, gara che ha richiamato a Novafeltria oltre 300 iscritti provenienti da diverse regioni. Il percorso, lungo 40 chilometri con 1.400 metri di dislivello, si è sviluppato tra i sentieri e i panorami della Valmarecchia, offrendo un tracciato tecnico e impegnativo. Le condizioni meteo, con temperature calde ma non eccessive, hanno favorito lo svolgimento della manifestazione.

A conquistare il successo assoluto è stato Alex Tozzi, atleta della categoria Elite della Cetilar Nutrition Cervélo, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1h54'20". Una vittoria arrivata al termine di un'entusiasmante volata a tre in piazza Vittorio Emanuele. Alle sue spalle ha chiuso Francesco Collini del Team Essere, primo della categoria M3, staccato di appena un secondo. Terzo posto per Danilo Zaccaria del Lunano Bike, arrivato con soli due secondi di ritardo.

Ottima la prova degli atleti di casa. Filippo Virzini dell'A.S.D. Valmaracing ha conquistato il quarto posto assoluto, risultando anche il migliore della categoria M1. Da sottolineare inoltre il settimo posto assoluto di Giorgio Nicolini, residente in Valmarecchia e portacolori della società organizzatrice A.S.D. Valmaracing, autore di una prestazione di alto livello davanti al pubblico di casa.

In campo femminile il successo è andato a Chiara Gualandi del Lee Cougan Basso Factory Racing, che ha chiuso la prova in 2h15'17". Seconda posizione per Myrtò Mangiaterra del Recanati Bike Team, con un distacco di 12'06", mentre sul terzo gradino del podio è salita Martina Zoli dell'ASD Bikefun, giunta al traguardo con un ritardo di 16'40".

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente dell'A.S.D. Valmaracing Davide Soli, società organizzatrice della manifestazione: «Siamo molto soddisfatti della riuscita dell'evento. Aver superato i 300 iscritti rappresenta un risultato importante e conferma la crescita della Gran Fondo Alta Valmarecchia rispetto allo scorso anno. Tutto si è svolto nel migliore dei modi e i partecipanti hanno apprezzato il percorso, i ristori, il pasta party e l'organizzazione nel suo complesso».

Il presidente ha inoltre sottolineato con orgoglio i risultati ottenuti dagli atleti della società nel Campionato Italiano ACSI: «Per noi è motivo di grande soddisfazione poter vantare nella nostra società ben sette nuovi campioni italiani. Hanno conquistato la maglia tricolore Filippo Virzini nella categoria M1, Mattia Golinucci nella M2, Giorgio Nicolini nella M3, Andrea Cellauro nella M5, Stefano Gasperoni nella M6, Paolo Faeti nella M7 e Guglielmo Alessandrini nella M8. È un risultato che premia la passione dei nostri ragazzi e i duri allenamenti svoltoidurante tutta la stagione e rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la Valmaracing».

La Gran Fondo Alta Valmarecchia si conferma così uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario della mountain bike, capace di coniugare agonismo, organizzazione e valorizzazione del territorio della Valmarecchia.