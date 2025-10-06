Giallo a Formentera: italiana trovata morta, compagno sentito dagli inquirenti

Si indaga per omicidio

La Polizia spagnola sta indagando sulla morte di una cittadina italiana di 45 anni, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento a Es Pujols, località dell’isola di Formentera.

Al momento non è stata resa nota l’esatta causa del decesso. Tra le ipotesi al vaglio, secondo fonti locali, ci sarebbe anche quella di un possibile omicidio. Gli investigatori hanno ascoltato il compagno della donna, anch’egli italiano, che si trovava con lei sull’isola.

Secondo la stampa spagnola, l’uomo sarebbe stato trattenuto per accertamenti, ma le forze dell'ordine non hanno confermato l’eventuale arresto. L’inchiesta è in corso e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.