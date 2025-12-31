Giallo di Natale: madre e figlia morte dopo le dimissioni, l’ombra del veleno per topi nella farina

La Procura scava sulle cause della tragedia di Natale

È ancora avvolta dal mistero la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, decedute dopo un malore accusato la sera di Natale. Le due erano state più volte al pronto soccorso e dimesse con diagnosi di gastroenterite. Ora la Procura indaga su due fronti: eventuali errori medici e una possibile intossicazione alimentare. Tra le ipotesi al vaglio anche la contaminazione accidentale di farina con veleno per topi. Cinque sanitari sono indagati. Gli accertamenti proseguono per chiarire le cause del decesso.