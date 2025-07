Giallo nel fiorentino: turista tedesca trovata morta in un sentiero, si indaga per omicidio

Il corpo della 52enne rinvenuto da un’amica, esclusa caduta accidentale

Giallo nei boschi del Monte Falterona, nel cuore dell’Appennino toscano: il corpo senza vita di una donna tedesca di 52 anni è stato trovato nella mattinata di ieri (mercoledì 2 luglio), lungo un sentiero, nei pressi di via del Borbotto, nei dintorni della località turistica di Castagno d’Andrea, a circa 50 km da Firenze. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era data appuntamento con un’amica per una passeggiata mattutina. A dare l’allarme è stata proprio quest’ultima, preoccupata per il mancato arrivo e l’assenza di risposte alle telefonate. Seguendo a piedi il percorso che la 52enne avrebbe dovuto compiere, la donna ha fatto la tragica scoperta.

Il cadavere, disteso in una pozza di sangue, era ancora vestito con l’abbigliamento sportivo. Le lesioni alla testa, evidenti e gravi, lasciano pochi dubbi sulla violenza dell’evento. Sebbene non si escludano, in astratto, ipotesi accidentali come una caduta, gli inquirenti non sono convinti: i traumi cranici, sostengono, sarebbero troppo violenti per essere compatibili con un semplice scivolone.

Sarà l’autopsia, disposta dalla procura, a chiarire le cause esatte del decesso. Intanto i carabinieri hanno avviato accertamenti sul posto, ascoltato testimoni – compresa l’amica della vittima – e stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona.