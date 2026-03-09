Giallo Paganelli, la verità di Valeria: "Nuovi elementi per ricostruire il delitto"

La moglie di Louis Dassilva risponde a tutte le domande in aula. I difensori: "Ha rimesso al proprio posto i pezzi di questa triste storia"

Prosegue in Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo, è stata ascoltata Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, tra i protagonisti della vicenda giudiziaria legata al delitto.

Al termine della deposizione, i legali della donna, gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, hanno commentato l’udienza sottolineando l’atteggiamento collaborativo della loro assistita. Secondo quanto riferito dai difensori, Bartolucci avrebbe risposto “senza paura e in maniera coerente” a tutte le domande poste durante l’esame.

“La signora Bartolucci ha fornito massima collaborazione – spiegano i legali – contribuendo a rimettere al proprio posto altri tasselli di questa triste vicenda”.

Gli avvocati hanno inoltre evidenziato come la ricostruzione fornita dalla donna possa essere oggetto di valutazioni diverse nel corso del processo, ma ribadiscono la loro posizione: “Siamo consapevoli che il narrato odierno potrà essere interpretato in maniera difforme, ma siamo certi che la nostra assistita sia stata, ancora una volta, genuina e sincera”.

Il procedimento per l’omicidio di Pierina Paganelli proseguirà nelle prossime udienze con l’ascolto di altri testimoni e con ulteriori approfondimenti da parte della Corte.