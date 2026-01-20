Giammetti: 'Il ricordo più bello è l'incontro con Valentino'

“I vestiti sono per le donne, non per ciò che vuole il design”

All’indomani della scomparsa dello stilista Valentino Garavani, Giancarlo Giammetti, suo storico compagno e collaboratore, ha voluto condividere un ricordo personale e intenso. “Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti, credo sia il più toccante”, ha dichiarato Giammetti fuori dalla sede di Pm23 in Piazza Mignanelli a Roma.

Parlando della figura e dell’eredità dello stilista, Giammetti ha aggiunto: “Ha insegnato al mondo come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola. I vestiti si devono riconoscere per quello che danno a una donna e non per quello che il design vuole raccontare”.

Rivolgendosi alla filosofia estetica di Valentino, Giammetti ha ricordato una delle sue frasi celebri: “Amo la bellezza, non è colpa mia”, sottolineando come la passione per l’arte della moda fosse sempre al centro della sua visione.