Gianni Gaudenzi è il nuovo Segretario generale Fisac Cgil Rimini

Succede ad Andrea Valentini

L’Assemblea generale Fisac Cgil Rimini, riunitasi ieri 20 ottobre, ha eletto all’unanimità il suo nuovo Segretario generale. Gianni Gaudenzi – 53 anni - già componente della Segreteria Provinciale FISAC di Forlì Cesena e della Segreteria di Coordinamento della FISAC di Bper Banca.

Gianni Gaudenzi, nella sua relazione davanti all’Assemblea generale, ha tracciato l’agenda della categoria delle lavoratrici e dei lavoratori del settore in provincia di Rimini, ponendo attenzione ai processi in corso nel settore bancario e assicurativo, al tema del proselitismo sindacale ed al ruolo della FISAC nell’accompagnare i processi di digitalizzazione che coinvolgono massicciamente il settore.

Hanno partecipato ai lavori la Segretaria generale della Camera del Lavoro CGIL Rimini Francesca Lilla Parco, Agnese Chinelli e Alessandro Contoli della Segreteria regionale FISAC CGIL.

Al Segretario generale uscente Andrea Valentini, che ha retto la categoria dal 2017, è andata la gratitudine di tutta la Cgil.