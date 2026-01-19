Giappone, la premier Takaichi annuncia elezioni anticipate: scioglimento delle Camere a meno di quattro mesi dalla nomina

La leader conservatrice punta a rafforzare la maggioranza sfruttando un consenso superiore al 60%. Il voto seguirà lo scioglimento della Camera bassa all’avvio della nuova sessione della Dieta

La premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate e il conseguente scioglimento della Camera bassa, una decisione che arriva a meno di quattro mesi dalla sua nomina alla guida del governo. Lo scioglimento avverrà all’inizio della sessione ordinaria della Dieta, prevista per il 23 gennaio.

L’annuncio è stato dato dalla stessa Takaichi nel corso di una conferenza stampa, durante la quale la leader conservatrice ha spiegato le ragioni politiche della scelta. La premier intende infatti capitalizzare l’attuale livello di consenso nei confronti del suo esecutivo, che secondo i sondaggi supera il 60%.

L’obiettivo è rafforzare la presenza della coalizione di governo in Parlamento, dove la maggioranza alla Camera bassa risulta al momento fragile. L’attuale equilibrio è stato raggiunto grazie anche al sostegno di tre parlamentari indipendenti, una condizione che la premier vorrebbe superare ottenendo un mandato più solido dagli elettori.

La decisione arriva pochi giorni dopo l’incontro a Tokyo tra Takaichi e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, segnale di una fase di intensa attività diplomatica e politica per la nuova leadership giapponese. Le elezioni anticipate rappresentano ora un passaggio cruciale per consolidare la linea di governo e garantire maggiore stabilità istituzionale al Paese.