Giardini d’Autore arriva a Bellaria: due giorni a Castello Benelli tra mille colori

Il 19 e 20 settembre la rassegna dedicata al verde debutta nella storica dimora di Bordonchio tra piante, artigianato e visite

Per la prima volta Giardini d’Autore lascia il centro di Rimini e porta la sua edizione autunnale a Castello Benelli, a Bellaria Igea Marina. Sabato 19 e domenica 20 settembre la storica dimora di Bordonchio ospiterà vivaisti, collezioni botaniche, artigiani, designer, laboratori e incontri dedicati al mondo del verde.

Il giardino sarà il cuore della manifestazione, che da oltre vent’anni racconta il rapporto tra natura, paesaggio e persone. L’edizione autunnale sarà caratterizzata dalle fioriture e dai colori tipici della stagione, con dalie, graminacee, erbacee perenni, ortensie, arbusti e altre piante protagoniste degli spazi di Castello Benelli.

L’autunno, spiegano gli organizzatori, è anche uno dei momenti migliori per lavorare sul giardino. Il clima ancora mite e il terreno caldo permettono di mettere a dimora nuove piante e di progettare gli spazi verdi in vista della primavera. Per questo, accanto all'esposizione, ci saranno appuntamenti dedicati alla progettazione, alla creatività e alla conoscenza delle piante.

Durante il weekend saranno inoltre organizzate visite guidate alla dimora storica, che aprirà al pubblico i suoi ambienti e il grande giardino. Un'occasione per conoscere da vicino un complesso che negli ultimi anni è stato interessato da un lungo intervento di restauro conservativo.

La rinascita di Castello Benelli è legata alla famiglia Benelli e in particolare a Paola Pizzighini Benelli, presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni e di Castello Benelli. Il restauro ha interessato gli ambienti della dimora, dalle sale interne alle scuderie, fino al grande giardino con i pini marittimi, restituendo alla collettività un patrimonio che negli ultimi anni ha iniziato a ospitare anche concerti, visite ed eventi culturali.

La storia del Castello affonda le proprie radici in epoche ancora più lontane. La dimora sorge infatti sulle rovine di un'antica villa romana e fu successivamente utilizzata come casino di caccia dei Malatesta. Nell'Ottocento il complesso venne trasformato dal Conte Spina di Rimini secondo il gusto eclettico dell'epoca, prima di essere acquistato e completato da Ignazio Benelli nel 1917.

Oggi Castello Benelli fa parte dei circuiti dei Grandi Giardini Italiani e delle Dimore Storiche Italiane. Durante Giardini d’Autore sarà quindi possibile unire la visita alla manifestazione dedicata al verde alla scoperta della dimora e della sua storia.

Giardini d’Autore sarà aperto dalle 9.30 alle 19.30 per entrambe le giornate. Il biglietto giornaliero costa 8 euro, mentre l'abbonamento per i due giorni è di 10 euro. Ingresso gratuito per gli under 16.