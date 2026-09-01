Giardini d’Autore cambia casa e approda a Bellaria, alla corte di castello Benelli

Il 19 e 20 settembre la manifestazione dedicata al verde si sposta per la prima volta nella città di Panzini, tra piante, vivaisti, artigianato e natura

Per la prima volta Giardini d’Autore lascia il centro di Rimini per l’appuntamento autunnale e si sposta a Bellaria Igea Marina. Il 19 e 20 settembre sarà il giardino di Castello Benelli, storica dimora immersa nella campagna e inserita nel circuito dei Grandi Giardini Italiani, a ospitare la manifestazione dedicata al mondo del verde.

Per due giorni il parco del castello accoglierà vivaisti provenienti da tutta Italia, collezioni botaniche, artigiani e designer, insieme a laboratori, incontri e proposte legate ai prodotti del territorio. Un contesto nel quale il giardino diventa parte dell'evento, tra piante, architettura e paesaggio.

L'edizione di settembre sarà dedicata ai colori e alle fioriture dell'autunno, con dalie, graminacee, erbacee perenni, ortensie, arbusti e altre specie protagoniste degli spazi verdi. Una stagione particolarmente adatta anche a chi vuole mettere mano al proprio giardino: il terreno ancora caldo e le temperature generalmente miti favoriscono la messa a dimora di nuove piante e permettono di iniziare a progettare gli spazi in vista della primavera.

Giardini d'Autore, nato oltre vent'anni fa, porterà quindi a Castello Benelli la propria proposta fatta di botanica, ricerca e cultura del verde. Durante il fine settimana sono previsti anche appuntamenti, ospiti, attività creative e visite guidate alla dimora storica, che sarà aperta al pubblico.

"Coltivare la cultura del verde e raccontare il territorio significa anche trasformare i luoghi in esperienze da vivere", spiegano gli organizzatori, che guardano alla nuova sede come a un'occasione per mettere in relazione il patrimonio storico di Castello Benelli con il mondo delle piante e del paesaggio.